Sul on selg valge: veidraid fakte 1. aprilli kohta

Algselt tunti tänast päeva kui All Fools Day ehk «kõikide lollide päev», kuid kust traditsioon alguse sai, on ikka veel vaidluse all, kirjutab news.com.au.

Paljud inimesed usuvad, et nali sai alguse nende kulul, kes ei taibanud, et Gregoriuse kalendriga tõsteti uue aasta saabumine 1. aprillilt 1. jaanuarile – ning inimesed, kes aprillis aastavahetust pidasid, muutusid naerualuseks – nad olid aprillilollid ehk April Fools. Kalendri muutus leidis aset 1582. aastal ning seda tutvustas Euroopale paavst Gregorius XIII.

Teised aga väidavad, et Inglismaa kuningas George III olla visanud nalja: «Ma astun tagasi 1. aprillil 1789.» Kui talupojad hakkasid uudist kuuldes pidutsema, vangistati nad kiirelt.

Kolmas võimalik päritolu viib Vana-Rooma aegadesse. Kevadisel pööripäeval peeti maskeraadi ning tehti üksteise kulul nalja. Mõned aga usuvad, et Noa saatis 1. aprillil välja tuvi, et teada saada, kas üleujutus hakkab taanduma. Selgus, et veel mitte.

Hispaanias ja Ladina-Ameerikas aga on alternatiivne naljapäev 28. detsembril ja Alicantes peetakse tänaseni sel päeval jahusõdasid. Prantsusmaal pannakse aga täna pahaaimamatute inimeste selgadele paberkalu ning hüütakse neid siis nimega poissons d’Avril ehk aprillikala.

Tänase päeva populariseerimises nähakse aga «süüd» inglastel, kes on aastasadu naabrite ja sõprade kulul sel päeval nalja visanud. Samas ümbritseb päeva ka teatud ebausk – on inimesi, kes väldivad sel päeval majamüüki, kuna usuvad, et see toob halba õnne.