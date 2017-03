Naine lapsepõlvest: ma ei saanud aru, miks ema püsti ei seisa

Minu ema on alkoholiga kimpus olnud nii kaua, kui ma mäletan. Võimalik, et oli seda juba enne mind - olen kuulnud, et ta oli juba noorena suur peol ja kõrtsis käija. Minu esimesed mälestused seoses ema joomisega algavad algkoolieast. Kõigepealt oli ema purjus pärast külapidudel käimist. Mina ja mu vanem õde juba magasime, kui ärkasin kuuldes, et ema on koju jõudnud, vanemad tülitsevad ja ema ei seisa püsti. Ma ei saanud toona aru, miks see nii on.

Meenub ka seik südatalvisest ajast. Jalutasime õega bussipeatusest koju, kui leidsime ema teepervelt vedelemast. Kuidagi tassisime kahekesi ema koju ära. Mina algklassides, õde paar aastat vanem...

Kui ma juba pisut suurem olin, hakkas ema öövahetuses tööl käima. Seal oli käepärast ka alkohol. Hommikuti koju jõudes oli ema tihtilugu purjus, ajas imelikku juttu ja noris isaga tüli. Mina olin igal hommikul hirmul ja lootsin, et ema oleks kaine. Kui ei olnud, sain kõvasti nutta ja emaga tülitseda. Nii kestis see aastaid.

Tööga sai ema ilmselt hästi hakkama, sest tööd ta ei kaotanud ning võimaldas meile kõike materiaalselt vajalikku. Tean, et ema joomine sai alguse probleemidest, mida ta püüdis pudelisse uputada, kuid usun, et hiljem arenes sellest lihtsalt sõltuvus.

Juba põhikoolis tutvusin ka ise alkoholiga. Käisime sõpradega suvilas pidutsemas, jõime end pildituks. Vanematele vahele ei jäänud ma kunagi, seega ei osanud ka midagi karta. Seda kuni põhikooli lõpupeoni, kus olin nii purjus, et mulle kutsuti isa järgi. Ma ise ei mäleta sellest mitte midagi. Pärast oli vanemate ees nii piinlik. See oli hetk, kui ma mõistsin, et minu teguviis on vale, ning ma ei taha oma isale seda muret rohkem valmistada.

