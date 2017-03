Kas minu veidrad seksinäod on normaalsed?

Nõu annab väljaandes Female First suhte- ja seksiekspert Tracy Cox: «Ta on ilmselgelt sinu eks põhjusega: ta oli taktitu. Meist paljud teevad orgasmi ajal «veidraid» nägusid – ja ma kinnitan, et asi on nii, et mida kirglikum armastaja, seda veidram ka nägu. Ta oleks pidanud seda komplimendina võtma!

Hea seks on lirtsuv, higine ja ääretult ebameelitav. Me hingeldame, kortsutame nägu, karjume nii, et meie mandlid on näha ja teeme palju kummalisi grimasse. Sa oled normaalne. Ma kahtlustan, et ta kiusas sind kadedusest: ta oleks ilmselt ise soovinud, et suudaks end hetkesse samamoodi ära kaotada.»