Uuring paljastas moodsa monogaamia üllatava saladuse

«Sekstimine» on millenniumi-lastelt igapäevakasutusse jõudnud termin. On ju digitaalne maailm lõimunud «päriseluga» ning ei tasu imestada, et me aina enam väljendame ka oma seksuaalseid ihasid kasutades selleks abimehena tehnoloogilisi abivahendeid. Ajastul, mil me oleme pidevalt võrgus, on ulaka sisuga sõnumid ja fotod muutunud eriti noorte jaoks täiesti tavaliseks suhtlusvormiks.

Date Report vahendab ajakirjas Computers in Human Behavior ilmunud uuringut, mille väitel kuulub «sekstimine» täpselt sama palju moodsa monogaamia juurde kui ta kuulub moodsate üheöösuhete juurde. Küsitluses osales 459 heteroseksuaalset ja mitte abielus olevat tudengit, kes pidid vastama küsimustele oma seksielu kohta. Selgus, et «sekstimine» viitab suhtes sellele, et üksteisega tuntakse end piisavalt mugavalt ja sellele ei omistata ebakindluse märke. Ka selgus, et suhtes inimesed sekstivad palju rohkem kui vallalised.

Uuringu juhi Rob Weisskirchi sõnul näitab see, et sekstimine on midagi, mida tehakse suhte mugavustsoonis ning mida lähedasemaks muututakse, seda rohkem kuuluvad seksikad sõnumid ka suhte juurde.