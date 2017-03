Viis põhjust, miks sa peaksid podcast'e kuulama

«Eriti kehtib see meelelahutuse, nagu filmide, seriaalide, muusika, uudiste ja raadiosaadete puhul,» ütles Aron, kelle sõnul koguvad maailmas üha enam populaarsust podcast’id ehk taskuhäälingukanalid. Eriti hinnas on need noorte seas, kes eelistavad kirjalikule tekstile pigem audiovisuaalset sisu.

«Podcast on nagu raadiosaade, mille saab tellida enda nutiseadmesse ning kuulata ajast ja kohast sõltumata. See on lihtne ja mugav viis end huvipakkuval teemal harida ja silmaringi avardada,» selgitas Aron ja lisas, et Eestis on podcast’id hetkel veel vähe tuntud. «Lähiajal see kindlasti muutub, sest viimasel ajal on juurde tekkinud põnevaid taskuhäälingukanaleid ka eestlastelt,» ütles ta.

Podcast'id koguvad üha enam populaarsust just nendel põhjustel:

Suurepärane infoallikas. Podcast’e on tuhandeid ja teadmisi on võimalik omandada pea igast valdkonnast. Näiteks on olemas spordi-, intervjuu-, teadus-, turundus-, ajaloo- või uudiste-podcast’id. Paljudel kuulsustel, koomikutel, seriaalidel ja ettevõtetel on oma taskuhääling. Need on ainult mõned näited, valikut on palju, tuleb vaid otsida huvipakkuvaid teemasid. Kasulikult veedetud aeg. Podcast’e on võimalik kuulata endale sobival ajal ja sobivas kohas. Lemmiksaated on sinu jaoks olemas trennis, reisil, kõndides või pikemal autosõidul. Aeg möödub kiiremini kui lihtsalt muusikat kuulates ning kindlasti oled saanud uut ja huvitavat infot. Hea võimalus ühendada kasulik meeldivaga! Võimalus kuulata raamatuid. Kui sulle meeldib ilukirjandus, aga aega lugemiseks napib, või kui sulle ei meeldi lugeda, siis on olemas arvestatav hulk ka raamatu-podcaste. Üldjuhul ilmub raamatu-podcast’ide puhul iga nädal ühe peatüki kohta üks taskuhäälingusaade. Väärt võimalus! Lihtne ja tasuta. Podcast’id on võrreldavad ajalehtedega ja ajakirjadega, ainult lugemise asemel sa kuulad. Kui sa oled endale podcast’i tellinud, siis «värsked uudised» salvestuvad automaatselt sinu nutiseadmesse. Aga erinevalt ajalehtedest on podcast’id tasuta! Välismaised podcast’id on saadaval telefoni rakenduste poest, aga eestikeelsed taskuhäälingud leiab kõige kiiremini, kui sisestada otsingusse teema ja märksõna «podcast». Saadaval ka eesti keeles. Tehnoloogiahuvilistele on ideaalne Kuku raadio «Digitund». Eestlaste tegemistega välismaal saab kursis olla taskuhäälingu «Globaalsed eestlased» vahendusel ning kõigile reisihuvilistele on põnev kuulamine Vikerraadio podcast «Kuula rändajat».

«Podcast’ide populaarsus aina kasvab. Juurde tuleb nii kuulajaid kui ka teemasid ja tegijaid. Mõttekas on otsida podcast’e paaril-kolmel teemal, mis huvi pakuvad. Kindlasti saad uusi teadmisi ja avardad silmaringi,» soovitab Aron.

Postimehe naistetoimetus soovitab aga podcast'ide-huvilistel kindlasti sel nädalavahetusel meie portaalis silmad ja kõrvad lahti hoida, sest tulemas on midagi uut ja põnevat!