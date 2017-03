Kuidas valida õige kleit vastavalt oma kehatüübile?

«Oluline pole mitte see, mis parasjagu moes, vaid hoopis tõsiasi, kas kleit kandjale istub. Olgugi, et kleit võib tunduda n-ö kõige turvalisema riideesemena, tasub tegumoodi siiski hoolikalt valida, et see tooks kandja ilu tõeliselt esile,» lisab Bastioni disainer Moonika Randloo.

Koonusekujulise kehalõike puhul kasuta lihtsaid asümeetrilise lõikega kleite. / Bastion

Pirnikujulise keha puhul, mis on ülalt kitsam ja alakeha osas laiem, soovitab Moonika Randloo kanda õlapaelteta A-lõikelise seelikuosaga kleite. «Nii rõhutad oma õlajoont ning tõmbad tähelepanu puusadelt. A-lõikeline seelik rõhutab peenikest pihta ning muudab puusad visuaalselt väiksemaks,» lisab Randloo.

Liivakella kehakuju on väga naiselik ning seda sobib rõhutama kehasse istuv kleit. / Bastion

«Koonusekujulise kehakuju puhul soovitan kanda maani langevaid kleite või lihtsaid asümmeetrilisi kleite,» ütleb Moonika Randloo ja lisab, et asümmeetrilised lõiked asetavad rõhu jalgadele ning tõmbavad tähelepanu õlgadelt. Teise olulise nipina toob Randloo välja, et koonusekujulise kehakuju puhul oleks mõistlik rõhutada pigem alakeha, valides kleite, mille seelikuosas on kasutatud säravaid värve.

Pirnikujulise kehakuju puhul tasub kanda A-lõikelise seelikuosaga kleite. / Bastion

Sportliku sambakeha puhul innustab Moonika Randloo eelistada drapeeringuid, mis muudavad su kehakuju hetkega naiselikumaks. «Üks oluline nipp on katsetada nii kleitide kui ka pluuside puhul ümmargusi ja südamekujulisi kaeluseid, mis samuti naiselikkust lisavad,» lisab Randloo.

Sportliku sambakeha puhul on hea eelistada drapeeringuid. / Bastion

Õunakujulist kehakuju aitab tasakaalustada vabalt langev ampiirlõige. «See lõige on eelistatud ka seepärast, et ampiirlõikeline kleit viib tähelepanu keskkohalt. Eelista lühemat seelikupikkust, et tuua esile sihvakat säärt,» lisab Moonika Randloo.

Sportliku sambakeha puhul on soovitatav eelistada drapeeringuid. / Bastion

Liivakella kuju on väga naiselik ning seda sobib rõhutama kehasse istuv kleit. Ümber keha liibuv kleit rõhutab sinu kauneid kumerusi.