Kümme lihtsat nippi, mille abil üks keskmine Eesti pere säästis aastaga 4500 eurot

Eike rõhutas oma ettekandes, et kogumiseks ja säästmiseks ei pea teenima tuhandeid eurosid. Nende neljaliikmeline perekond tuleb toime kahe keskmise Eesti palgaga ja suudab selle kõrvalt ka investeerida. Kõik saab alguse soovist ja eesmärgist. Nii panidki nemad aastaga 4500 eurot kõrvale.

Järgnevalt jagab Eike Kreek kümme säästunippi, mis tõesti toimivad ja tulemuse annavad:

Lihtne tõde – alusta Exceli tabelist

Just Exceli tabel näitas Kreekidele, et nad kulutavad liiga palju. «Eelarvet aitas paremini planeerida ka see, kui panime abikaasaga rahakotid kokku ja lasime kõik töötasud ühele kontole kanda. Nii avanes parem ülevaade sellest, kuhu meie raha läheb. Kui abikaasa algselt natuke kartis, et kulutan tema raha ka, siis seda ei juhtunud,» selgitas Eike ja lisas: «Kõige tähtsam on tegelikult see, et tuleb esmalt endale maksta. Kui on palgapäev, siis paned kõigepealt kõrvale summa, mida säästa tahad ja alles siis hakkad teisi kulutusi tegema.»

Ela alla oma võimete

«Palju lihtsam on elada unistuste elu, kus saad kõike nautida,» tõdes Eike ja tõi näited elust enesest: «Näiteks meie ostsime soodsama korteri, kui oleksime saanud. Mingil määral võtame seda kui investeeringut. Ka auto on meie jaoks tarbeese. Meil pole vaja kõige luksuslikumat autot, vaid sellist, millega jõuaksime punktist A punkti B ja mis ei lagune.»

Toidu pealt saab kokku hoida

Exceli tabelit analüüsides mõistis perekond Kreek, et tehakse liiga palju emotsioonioste. Emotsiooniostud oleks mõistlik eelarvesse sisse kirjutada, et mitte sattuda keerisesse, kus ostetakse kõike, mida tahetakse, soovitas ta. «Avastasin, et kui ostan e-poest, siis distsiplineerin iseennast palju enam. Kui lõpuks on summa liiga suur, siis hakkan vaatama, kas oleks võimalik ostukorvi soodsamaks saada. Tihtipeale kustutan väga palju tooteid,» selgitas Eike.

Ostke asju õigel ajal

Üks kasulik ja laialt levinud nõuanne on see, et tuleks kasutada sooduspakkumisi ja -perioode. Näiteks riiete ostmisel on teada, et jaanuaris-veebruaris hinnatakse eelmise hooaja kaup alla. «Meie ostsime näiteks ka pulmareisi viimase hetke pakkumisega, riideid ostame jaanuaris ja ka toidupoodide pakkumisi võrdleme alati,» selgitas Eike ja lisas muigamisi: «Ma isegi ei oska öelda, millal viimati midagi täishinnaga ostsime.»

Isetegemises peitub võlu

Väga palju annab kokku hoida ka selle pealt, kui ise võimalikult palju ära teha. «Näiteks remonti teeme ise, taaskasutame ja uuskasutame erinevaid esemeid. Ka mööblit teeme ise. Selle pealt annab väga palju kokku hoida,» kinnitas ta.

Hariduse ja vaba aja veetmise arvelt saab säästa

Paljud koolitused ja webinarid ehk veebikoolitused on tasuta. Tuleb vaid end õigetes listides hoida. «Hästi palju vaba aja veetmise võimalusi saab tasuta välja mõelda. Näiteks kogu perega kelgutama või jalutama minna. Parem on mängida kodus lauamänge, kui minna batuudikeskusesse,» lisas Eike, kelle sõnul tehakse aeg-ajalt ka seda, kuid iga nädalavahetus endale kalleid meelelahutusprogramme ei lubata.

Autokulud kontrolli alla!

Autokulusid aitab kontrolli all hoida juba see, kui enne ostu hoolikalt mõelda, kas ollakse valmis autot remontima ja alguses vähem raha välja käima või ostetakse uus auto, mis ei lagune. «Sellisel juhul tasuks kindlasti mõelda ka sellele, et liising intressi näol võtab samuti raha,» nentis Eike, kelle sõnul annab ka kütuse pealt kokku hoida. «Me ise kõnnime nii palju kui võimalik ja autot kasutame vaid siis, kui tõesti on vajadus.»

Loobu oma sõltuvustest

Igal inimesel on oma sõltuvused, millele liigselt raha kulutatakse. Levinumad sõltuvused on näiteks alkohol, tubakatooted ja süsivesikud. «Meie loobusime suhkrust ning jahutoodetest. Selle otsuse kõige parem tulemus on see, et säästad iseennast ja oma tervist,» rõhutas Eike.

Teeni lisaraha

Selleks, et veelgi enam säästa ja sellevõrra enam ka investeerida, teenib Kreekide perekond ka lisaraha. «Näiteks mina olen praegu lapsega kodus, aga tööandja võimaldas mul kodust töötada. Lisaks olen teinud mütse ja salle, mida müüme,» lisas ta.

Oma raha tuleb eelarvestada

Lõpetuseks ütleb Eike, et tuleb koostada pere eelarve ja sellest väga pingsalt kinni pidada. «Kui eesmärk on silme ees, siis on lihtsam ka motivatsiooni hoida,» kinnitas ta.