Kurioosne uuring: teatud mehed liialdavad oma peenise suuruse kohta rohkem kui teised

Tutvumisportaal saucydates.com otsustas uurida oma meessoost kasutajatelt, kui pikk on nende peenis erekteerunud olekus. Need andmed käes, küsiti ka naissoost kasutajatelt, kui suur oli peenis viimasel mehel, kellega nad kohtusid ja kust see mees pärit oli. Erinevaid andmeid võrreldes tuli esile teatud ebakõla selle vahel, kui suureks mehed oma suguelundit peavad ja milline see naistele tundub.

Mõistagi on selle «uuringuga» mitmeid probleeme, mistõttu tuleb alljärgnevatesse infokildudesse suhtuda ettevaatlikkusega. Esiteks - kas tõesti pöörasid naised vahekorra ajal mehe peenisele nii palju tähelepanu, et suutsid selle pikkuse silmaga paika panna? Teiseks ei käinud keegi nende meeste peeniseid üle mõõtmas ega kontrollimas, kas nad siiski tahavad kellelegi liialdamisega muljet avaldada või mitte.

See selleks. Olenemata küsitluse kriitikast näitasid andmed, et ülehindasid austraallased oma peenist 17,5 protsenti suuremaks kui see tegelikult on. Ameerika Ühendriikides on see number 8,3 protsenti. Üleilmselt ülehindavad mehed oma peenise suurust 5,6 protsenti ja veidi ausamad on enda suhtes britid, kes teevad seda vaid 3,6 protsenti. Vaata graafikut siit!