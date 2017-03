Marin kirjeldab: mis juhtub, kui plaani võtta grupiseks

Konspiraatorid. Kiri algab sellest, et nad on väga õnnelikus suhtes (muidugi on, kes julgekski kahelda), aga tahaks veidi eksootikat ja seetõttu on oma privaatsuse kaitsmisega väga hoos. No võtame seda kui normaalsust, ei peagi kohe isiklikke detaile letti laduma. Kui aga tüüp keeldub enne üldse tutvumisest või selgitab pikalt laialt, et ta ei soovi isegi oma eesnime öelda ja kokkusaamiseks oleks parim pime hotellituba, on see pimesikumäng meie jaoks veidi liig. Ettepanek saada kokku kuskil keldris asuvas pimedas piimabaaris oli veel suhteliselt okei ja normaalsena tunduv nende tippspetside poolt, kelle salaplaanid oleksid silmad ette teinud nii mõnelegi meie krimiseriaali stsenaristile.

Härra nõudlik. Postkasti potsatas üle ootuste mitmeid kirju sponsorsummade soovist, aga meie lemmikuks osutus list soovidega, nagu rokkstaaride raider korraldamaks lavatagust elu. Ilma mingi sissejuhatuseta anti teada oma hinnanõue, kuhu ja millal tuleb talle järele minna, loomulikult kuhu viia ja mis klassi majutusasutuse rentimisega arvestama peame. Nõudmised meile (mees peab tingimata olema kaine, mina võin tarbida teatud koguse lahjat alkoholi), milline peab olema minu kui naisosaleja rinna- ja puusaümbermõõdu suhe, voodiskantava pesu disain ja palju mees võiks teenida.

Jutulinnud. Klassika igas teemas. Küll tuleks, teeks ja udjaks eest ning takka, aga kui unistamisest veidi konkreetsemaks minna, tõmbub hooga pidurit. Enamasti ka suhteliselt homopelglik. «Ega mees mind ikka käppida ei taha?» Meie tagasihoidlik soov enne voodisseminekut veidi tutvuda, et omavahelises klapis veenduda, jääb hüüdeks kurtidele kõrvadele. Tema mõttekäik on juba mitmendas dimensioonis ja jõuab kohe virtuaalse orgasmini, seda kõike meile elavalt kirjeldades. Järsku tõmbub siiski tagasi, poetab tagasihoidlikult, et ei oma kogemusi ja on naistega suheldes päriselus väga pelglik. Selge siis, täname teavitamast.

Õu, tahaksin su naist panna! Valdav osa vastajatest, kelle jaoks on tähtsusetu pisiasi, et kuulutuse avaldas paar. Mees ei huvita, aga pildilolev naine on pandava kehaga, kuhu ja millal tulla, kui meest jalus pole?

Olgu, teen sulle teene ja panen su naist! Sort isaseid, kes lugesid meie kuulutusest välja meeleheitliku appihüüu minu kui rahuldamata naise poolt. Tänapäeva samariitlane, kes võtab endale moraalse kohustuse see õnnetu naispool korda teha. Tema kohta ei teagi, kas on lihtsalt ülima enesekindlusega eksemplar või armastab näiteks mõnuaineid nii tohutult, et näeb Maurusena rahateenimise võimalust igal pool. Ennast kirjeldavad täiuslikuna kui mõningase ajumahuga portselanist vaasi või pesumodelli.

Muu teenusepakkuja. Seksi ei soovi, aga äkki oleks mul oma kasutatud pesu müüa, mehel isu teda piitsutades karistada või pakkuda tööd tublile elektrikule. Soovid vaadata kedagi end veebikaamera ees rahuldamas? Elad Põhja-Tallinnas ja vajad abi arvuti puhastamisel? Pakkumisi sajab mitmekülgsemalt, kui keskmine kuulutusteportaal neid kajastab, nn tavapärastele lisaks ju ka vürtsikad seksuaalteenused. Kas teie teate palju ollakse nõus maksma lõbu eest, kus kinniseotud mehele tikke peenise pea otsast sisse toppida ja neid veidi põletada? Meie nüüd teame. Samuti hinnaklassi alasti mees-kodukoristaja palkamiseks.

Naisi, keda algse idee järgi otsisime, ei kirjutanud ühtegi. Seksime vanamoodsalt kahekesi edasi ja peame jahti päriselus ja oleme rõõmsad, kui väga meil ikka teineteise leidmisega vedanud on.