Neli põhjust, miks hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord

1. Hommikul sööjatel on päeva vältel rohkem energiat kui nendel, kes hommikusöögi vahele otsustavad jätta, sest üldjuhul ei saada vajalikke toitaineid järgnevatest toidukordadest kätte, kirjutab smuutid.ee.

2. Hommikuse toidukorra vahele jätnutega võrreldes tarbivad hommikusöögi sööjad rohkem kiudaineid. Neid aineid leidub täisteratoodetes ning puu- ja juurviljades. Kiudained ergutavad mao ja soolestiku tööd, ehk soodustavad seedimist.

3. Mitmed uurimused näitavad, et hommikul söömine tõstab ka kaltsiumi tarbimist. Kaltsiumirikkad toitained on näiteks lehtkapsas, brokoli, apelsinid ning mandlid. Kaltsium on oluline toiduaine laste ja noorte luude arenguks ning täiskasvanueas nende tugevdamiseks.

4. Hommikusöögi söömine on üleüldine tervisliku elustiili näitaja. On leitud, et hommikul sööjad toituvad tervislikumalt kui need, kes päeva esimese toidukorra vahele jätavad. Kõik see võrdub üldjuhul ka kaalult soovitud numbri nägemisega.

Jah, hommikusöök on päeva olulisem söögikord. Kuula eelajaloolist sisalikuaju ja ära sunni oma keha juba hommikul paanikarežiimi, keelates sellele olulisi toitaineid. Pelgalt tänu hommikusöögile, mis aitas meil märgata põõsastes luusivat näljast türannosaurust (kes teadis, kui oluline on hommikusöök), on inimesed säilitanud esikoha toidupüramiidi tipus.

Hommikut võib peale smuuti alustada ka kausitäie täisterapudru, võileiva, omleti, banaani pannkookide või isegi inglise hommikusöögiga (mõistlikkuse piirides). Seni kuni sinu päeva esimese toidukorra hulka ei kuulu McMuffin, tankla võileib või magustatud hommikusöögihelbed, oled sa meie silmis juba heade laste nimekirjas.