Põhjus, miks Spice Girlsi fännid rõõmust aru on kaotamas

Nimelt selgub, et endine vürtsitüdruk ja praegune moekunstnik osaleb koomikust saatejuhi James Cordeni populaarses autokaraoke klipis. Spice Girlsi fännid on üle terve maailma aru kaotamas, kuna see tähendab, et me saame kuulda Poshi taas vanu vürtsihitte laulmas, arvestades, et tema muusikukarjääris suurt muud midagi ette näidata pole.

Samas on teised fännid natuke kibestunud ning märgivad, et kuigi Victorial ei näi olevat probleemi karaokes kaasa teha, on ta ometi olnud Spice Girlsi ühinemistuuri vastu – eelmisel aastal oli bändi 20. sünnipäev ning sel puhul tulid taas kokku Emma Bunton, Geri Horden ja Mel Brown (ehk Baby, Ginger ja Scary Spice), kuid nii Victoria kui ka Melanie C ütlesid, et neil on liiga kiire, et projektiga liituda.

Aga vähemalt saame me õige pea Poshi taas laulmas näha, vähemalt midagigi!