Silmalaugude püsimeik annab näole värskust ning sära

T&M Ilusalongi omanik ning tunnustatud püsimeikar Merilin Markov-Valm räägib, millega on silmalaugude püsimeigi näol tegu ning kui julged on Eesti naised katsetama.

Millega on tegu silmalaugude püsimeigi näol?

Merilin Markov-Valm (MMV): Silmalaugude püsimeik on hajutusega silma püsimeik, mis võib olla teostatud nii ühe, kahe kui ka kolme värviga. Praegusel hetkel on populaarne siiski kahe värviga teostus. Nooremad kliendid lasevad teha ka ainult ühe värviga, enamasti musta, kergelt suitsust silma. Algselt teostatakse silmalaule lainerijoon, mida hiljem hakatakse täpisüsteemiga õrnalt ülespoole hajutama.

Kas eyeshadow püsimeik on meik, mis sobib üksikult või võiks pigem eelnevalt olla teostatud veel mõni püsimeik, kas kulmud, lainerijoon või huuled?

MMV: Püsimeigiga on õnneks hea see, et silmad, kulmud ja huuled ei käi käsikäes ning on täiesti individuaalne, mida keegi endale soovib. Silmalaugude püsimeik annab hommikul ärgates värske ja ilusa pilgu. Kui me räägime ainult lainerijoonest, siis on tegu pigem klassikalisema ning peene joonega, eyeshadow tehnika puhul oleks aga justkui juba meigiga rõhku antud.

Olen näinud nooremate inimeste puhul, kellel on silmalaugude püsimeik teostatud, et enamasti lisavad nad vaid pisut huuleläiget või kerget nude tooni huulepulka, värvivad ripsmed ning tulemus on juba olemas.

Kellele on antud tehnika sobilik?

MMV: Üldjuhul sobib see kõigile, kuid erandiks on inimesed, kellel on gravitatsiooniga silmalaud lõtvunud. Kuna see ei taandu, oleks eelnevalt hea teha kirurgiliselt eemaldus ning alles siis on võimalik silmapüsimeiki teostada. Muidu lihtsalt tulemus ei paista välja.

Kui populaarne antud tehnika hetkel eestlaste seas on?

MMV: Eestis sai protseduur tuule all umbes aasta tagasi. Seda teostati juba ka paar aastat tagasi, kuid tehnika ei olnud sel ajal sellisel tasemel, nagu on praegu. Iga tehnika areneb teatud aja jooksul ning ilumaailmas käib areng tihti poole aasta kaupa. Tulevad uued tehnikad ning alati soovitakse saada teistest kiiremaks, paremaks ja osavamaks. Sellepärast tehnikud käivad ja õpivad palju, et püsida pinnal.

Kui julged on inimesed katsetama, kas värviline silmameik püsimeigiga on tehtav?

MMV: See on küll võimalik. Värvitoonid valitakse alati koos välja, kuigi muidugi peab kõik jääma mõistuse piiridesse. Olen enda töös näinud, et vanuses 40-45 kliendid soovivad mitut värvi. Noored jäävad enamasti ühe värvi juurde, et ise hiljem meigiga silma värviliseks teha. Vanemate naisterahvaste puhul on võib-olla mugavus ja rutiin need, mis on juba tugevamad ja tähtsamad. Noored ikkagi veel eksperimenteerivad.

Näen oma klientide peal, et kui tuli moodi klassikaline lainerijoon, oli see väga hinnas, kui tuli moodi ripsmete vahe täitmine, siis sooviti seda proovida ning nüüd eyeshadow tehnikaga soovitakse jällegi seda katsetada. Kuid silmade puhul tuleks enne protseduuri olla soovis võimalikult kindel, kuna silmade püsimeik on enamasti eluaegne. Silmad on niivõrd nõrk koht, et sinna jääb püsmeik tugevamini. Ta küll hajub heledamaks, kuid ei kao lõplikult. Lõplikult kaob silma püsimeik vaid siis, kui selle on teostanud algaja, kes kardab silma ning teeb seda liialt pinnapealselt. Kuid üldjuhul on see siiski eluaegne. Eemaldamisest rääkides, siis laseriga me kindlasti silmalau pealt teha ei saa. Tuleb hoolikalt mõelda ning pigem teha lainerijoont lühemalt ning õrnemalt.

Kui palju peaks arvestama silmapüsimeiki tehes enda igapäevase riietusega, kas dressid on sellise silmameigi puhul hiljem pigem mittesobilikud?

MMV: See on siiski igapäevane silmameik ning kui see on õigesti tehtud, jääb see väga ilus ja õrn. See jääb ripsmepiiri taha ning kui ripsmed on värvitud, siis tihtipeale ei ole joont ennast näha. Küll aga annab ta tooni ripsmetele ning elavdab pilku. Dressidest rääkides ei ole tänapäeva dressid enam nii sportlikud, vaid pigem väga kaunid ja tihtipeale kaunistatud näiteks lillekestega, ning küüned, soengud või püsimeik sobib nendega kenasti. Tänapäeval on naised ka dressides väga väljapeetud.