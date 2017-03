Kolm toitu, mida ebaõiglaselt halvaks peetakse

Maapähklivõi - tuleb vaatamata suurele rasvasisaldusele kaalu langetamisele hästi kasuks, sest aitab söögiisu taltsutada. Peale kasuliku rasva on selleks ka tublisti valku ja kiudaineid. Maapähklivõid valides tasub aga silmas pidada, et see poleks «vähendatud rasvasisaldusega» või selle hulka poleks lisatud suhkrut, õli ja kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit. Neid ei ole sinna sugugi vaja, kirjutab Spoon University.

Munakollane - on samuti vääriti mõistetud toidupaluke, mida ei ole mõtet vältida. Paljud fitnessihuvilised kiidavad taevani munavalget ja lasevad munakollase raisku. Ühes munakollases on 3 g valku ja veel muidugi D-vitamiini, fosforit, riboflaviini, koliini, seleeni ning teisigi vitamiine ja mineraale. Kui on tahtmine süüa rohkem kui üks muna päevas, on soovituslik süüa ühe munakollase kohta kolm munavalget.

Kartul - ei ole mõistagi kasulik kaalulangetajale friikartulite või krõpsude kujul, kuid iseenesest ei ole kartul üldse paha. Kartulis on palju on kaaliumi ja kiudaineid ning selle söömine täidab hästi kõhtu. Tasub teada, et maguskartul on tavalisest kartulist kiudainerikkam.