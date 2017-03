Üks hea põhjus, miks hakata hommikuinimeseks

Nimelt kinnitasid teadlased, et hommikuinimesed teevad paremad ja tervislikumaid valikuid, kui asi puudutab toitu, vahendab The Zoe Report.

Uurijad analüüsisid 2000 inimese andmeid ja leidsid, et need, kes ärkasid varakult, sõid rikkalikumat hommikusööki, aga tegid päeva jooksul tervislikumaid valikuid. Õhtused inimesed seevastu söövad rohkem valku ja kõrge suhkrusisaldusega toite. Lisaks veel sõid nad kaks korda sama palju.

«See näitab meile seda, et bioloogiline kell mitte ainult ei mõjuta ainevahetust, vaid ka seda, mida me sööme,» ütles uuringu juht Courtney Peterson. Lisaks leidsid teadlased, et hommikuinimesed liiguvad rohkem ja on päeva jooksul aktiivsemad. Need, kes ärkavad hiljem, ei olnud nii liikuvad ja neil oli rohkem probleeme unega.