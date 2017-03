Üheksa sagedast viga, mida tehakse kevadisel suurpuhastusel

Daily Mail hoiatab, et ammusest ajast selgeks õpitud koristusnipid ja põhitõed ei pruugi sulle sel puhul üldse kasuks tulla. Nimelt tehakse koristades tihti vigu, mis võivad teha töö raskemaks või tulemuse üldse nullida. Loe ja pane kõrva taha!

Tolmu pühkimine niiske lapiga

Niiskus tõmbab tolmukübemeid ligi, mistõttu tuleks märja lapi asemel kasutada antistaatilist lappi või harja.

Akende pesemine päikeselise ilmaga

Päikese käes kuivavad aknad liiga kiiresti ja neile jäävad triibud. Selle vältimiseks pese aknaid pilvise ilmaga. Säravaks viimistlemiseks nühi ajalehega akendele äädikat.

Tolmuimeja koti tühjendamine viimasel võimalikul hetkel

Enamasti tühjendatakse tolmukotti vaid siis, kui see on juba pungil täis. Tegelikult tuleks see tühjaks teha või välja vahetada juba siis, kui kaks kolmandikku sellest on tolmu ja sodi täis. Mida rohkem on kotis kraami, seda kehvemini tolmuimeja töötab.

Pesumasina hooletusse jätmine

Loogika ütleb, et pesumasin peseb end töö käigus nagunii ise ja selleks pole vaja ise midagi teha. Tegelikult aurab niiskus trumlist nii aeglaselt ära, et seal hakkavad kergesti vohama bakterid, mis põhjustavad halba lõhna. Vahel tasub panna tühi masin käima 60 kraadi juures - lisa trumlisse 50 g soodat ja pesupulbri avasse 50 ml äädikat.

Mopi mustaks jätmine

Kuigi köögikäsnas on umbes 10 miljonit pisikut, ei ole see köögis kõige räpasem ese. Mopp on sellest veelgi mustem. Pese mopi harja 60 kraadi juures puhtaks iga kord pärast kasutamist ja vaheta iga kahe kuu järel täiesti välja.

Vaiba sisse jäänud plekkide hõõrumine

Kui valad kogemata midagi vaibale, siis ei tohi kindlasti plekki hõõruma hakata. Nii läheb plekk vaid rohkem laiali ja vaiba kangakiud hargnevad lahti. Tulemuseks on suur ja kole laik, millest enam lahti ei saa. Vala plekile veidi söögisoodat ja suru köögipaberiga selle peale. Lase sel ära kuivada ja tõmba tolmuimejaga üle.

Madratsi pesemine kemikaalidega

Sooda tuleb abiks ka madratsi puhastamisel. Võta voodipesu ära, puista sooda madratsile. Lase sel 3-4 tundi mõjuda ja ime tolmuimejaga madrats puhtaks.

Haisvate jalatsite õue jätmine

Kui jalanõudele tekib juustuhais, siis ei ole nende õue jätmisest mingit kasu. Võta kaks kasutatud teekotikest, lase neil täiesti ära kuivada ja pista üks kumbagi kinganinasse. See meetod sobib eriti hästi spordijalatsitele, sest teekotid imavad endasse liigse niiskuse ja jätavad jalanõudele hea lõhna.

Kange keemia kasutamine torude puhastamiseks

Keemiliste vahendite kasutamine torude puhastamiseks võib minna väga kulukaks. Abiks tulevad taas sooda ja äädikas. Puista ummistunud torusse veidi soodat ja vala peale pisut äädikat. Kata lapiga ja lase segul viis minutit mõjuda. Seejärel vala peale kuuma vett.