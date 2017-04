Postimehe nädalaoroskoop 1.-7. aprill

Jäär

21. märts – 19. aprill

Suuna end teadlikult, säilita partneriga suheldes ning tööl asju ajades sisemist tasakaalu. Kui endast välja lähed ja konfliktselt käitud, võid midagi ära rikkuda. Mida päev edasi, seda kergem sul peaks olema. Tööasjad hakkavad liikuma, näed võimalusi kiirete muudatuste tegemiseks, mis ka rahakotti hoogsalt täidavad.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Marsi ja Pluuto trigoon annab sulle jõudu ja tegutsemislusti. Suudad ennast kokku võtta ning teha ära sellised asjad, mis varem tundusid üle jõu ja mõistuse käivat. Eriti hea on nädal enesearendamiseks ja silmaringi avardamiseks. Tasub hoolega õppida, ka reisile võid minna, ent seal tuleb hoiduda äärmuslikesse olukordadesse sattumast.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Palju on abi sellest, mida oled varasematel aegadel õppinud ja läbi elanud. Toeks on ka keerukad õppetunnid – tänu neile oled tugevam. Kogemustele tuginedes teed õigeid otsuseid ja oskad valida hetke, mil kiirelt ja otsustavalt tegutseda. Võimalik, et äriasjus õnnestub teha vägagi edukas käik.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui eelmisel nädalal võis tekkida momente, mil tundus, et teised inimesed ei taha sind üldse mõista, siis praegu on olukord juba märksa parem. Head kaaslased on need, kes sind tegevusse kaasa tõmbavad. Kui pingutate ühise eesmärgi nimel, olete suutelised vägagi kaugele jõudma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Küllap saad nüüd tööl rohkem tegevusvabadust. Keegi kõrgemal positsioonil olev isik on ilmselt sinuga ühte meelt, koostöös temaga saad ellu viia muudatusi, mis töö tegemise märksa tõhusamaks muudavad. Kui on varem vigu tehtud, saavad need nüüd parandatud. Tervist tuleb aga ikka hoida ja ülepingutust vältida.

Neitsi

23. august – 22. september

Suurepärane periood Neitsitest (üli)õpilastele – teadmised, mida nüüd saad, muudavad sinu jaoks maailma ja avavad uusi uksi. Neil, kel koolitunnistus ammu taskus, tasuks samuti oma teadmisi täiendada. Väljaminekutel tuleb hoolega silm peal hoida, enne millegi ostmist kaaluda, milleks sul seda asja nii väga vaja on.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hästi palju sõltub sinu enda valikutest – on nii suurepäraseid võimalusi kui ka ohte, nii et sul tuleb hästi targasti tegutseda. Ühisvara teemad, kinnisvara haldus ja raamatupidamine võivad vajada tegelemist. Ära seda edasi lükka, küllap annab teha otsustav samm. Abi võib olla vanema põlvkonna toetusest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tähtsalt kohal on suhted kaaslastega, tähendagu see siis armuasju või töist partnerlust. Koostöö ja üksteisemõistmine on kõige alus. Võid leida enda kõrvale uue tugeva kaaslase, kes sinusse enesekindlust süstib, sind ergutab ja tegutsema innustab. Temaga koos tegutsedes jõuad ootamatult kõrgele ja kaugele.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui su eluviis pole just ideaalne, on praegu paras aeg midagi totaalselt muuta. Haigustest toibumine on ülitõhus. Tahtejõudu on palju, suudad päeva pealt millestki loobuda ning alustada uute ja paremate harjumuste tekitamist. Kindlasti tuleb rõhku panna füüsilisele aktiivsusele – liikumine on su organismile väga vajalik.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ära pinguta töö ja karjääri nimel selleks, et teiste lugupidamist teenida. Kõigile meele järele olla ei suuda sa nagunii. Esmatähtis on hoopis see, et teeksid asju, mida tõeliselt naudid, mis on sulle loomuomased. Just neis tegevustes oled kõige andekam, pealegi on rõõmuga tegutsedes lihtsam heade tulemusteni jõuda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllap tunned vajadust oma energia kodusse suunata – kui miski vajab parandamist, häirib see sind väga. Võta ja paranda, vaheta välja, tõsta mööblit ümber – anna oma kodule uus ja värskem kevadine ilme! Kui aga tegeled uue elukoha otsimisega, ole nüüd hästi aktiivne – võid oma võimaluse leida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Aprilli algus võib tuua nostalgialaine – miski toob meelde romantilised seigad minevikust, võid juhtumisi kohata kunagist väga kallist kaaslast. Nädal sobib hästi asjaajamiseks ning koostöö tegemiseks nii mõttekaaslaste kui ka naabruskonna elanikega. Ühiste huvide eest tasub seista.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee