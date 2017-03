Katrin Kuldma esitleb koos Ragnar Klavaniga uut vabaajarõivaste brändi

Moedisainer Katrin Kuldma sõnul on kollektsioon mõeldud sportlikku elustiili nautivatele meestele ja naistele. «Stiilselt sportlik ja kõrge kvaliteediga naturaalsetest materjalidest vabaajarõivas sobib nii golfiväljakule, tenniseplatsile kui purjejahile. Kaasaegne elustiil eeldab mugavust, oleme luksuslike ülikondade ja õhtukleitide kõrval pakkunud ja valmistanud alati oma klientidele mugavaid ja sportlikke vabaaja rõivaid. Amanjeda Sport Couture kollektsiooni inspiratsiooniallikaks on meri ja purjekad. Ühelt poolt rahulikud summutatud laevateki ja mere toonid – valge, puiduhall ja sügav sinine, teisalt spinnakerpurjede säravad koloriidid,» kommenteerib Kuldma.

Ragnar Klavan, Amanjeda Sport Couture. / Amanjeda erakogu

Ragnar Klavan kannab uhkusega Amanjeda by Katrin Kuldma klassikalisi modernselt šikke ülikondi, nüüd ka sportlikke vabaaja rõivaid. «Olles ise suur Eesti fänn, annan suurima heameelega oma panuse ja toe väga kvaliteetsele Eesti disainerbrändile. Mul on väga hea meel sellist asja koos teha. Ma sain kohe aru, et inimtasandil on meil Katriniga hea klikk, see on elus aga väga tähtis. Mul on au Katrin Kuldma disaini ja Amanjeda brändi esitleda kogu maailmale,» ütleb Klavan.