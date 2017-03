Üheksa nõuannet, kuidas elus korda luua nii, et suhe ei kannata

Olge «power-paar». Kui sa oled kursis tehnoloogiliste abivahenditega, siis leiad kiirelt rakendused, mis aitavad teil igapäevaseid majapidamisülesandeid omavahel jagada. Lihtsustage kõike, mis on võimalik – laske paigaldada kaugloetav elektrinäidik, korraldage püsikorraldused jms.

Loobu hukkamõistust. Üks küsitlus näitas, et kümnendik inimesi armastab kasutada «ma teen seda hiljem» ettekäänet, et kodutöid edasi lükata. Pole ime, et see suhetes pingeid tekitab. Kui sa märkad, et ka sinu partner seda vabandust kasutab, ära hakka hukka mõistma, vaid lähene olukorrale mõistlikumalt või huumoriga – pole vaja stressi juurde tekitada.

Suhelge. Kodutööde vallas on lihtne kukkuda näägutama ja tänitama. Võta teine lähenemine – hoia oma soovid lihtsad ja selged, ütle, miks on vaja, et üks või teine asi tehtud saaks.

Lõbusta ennast. Selmet vaielda, kes peab mida tegema, võta ülesanne omale ning püüa leida viise, kuidas seda lõbusamaks muuta. Kuula koristades muusikat või podcast’e või kui te olete võistluslik paar, siis tehke kodutöödeolümpia ning vaadake, kes võidab!

Loo rutiin. Harjumuse kujundamine võtab aega, võti on leida süsteemid, mis haakuvad sinu elustiiliga.

Hakka pihta. Alustamine on kõige raskem osa. Kui sa kord juba oled esimese sammu teinud, lähevad asjad iseenesest edasi. Pane tähele, kui sa prokrastineerid. Kas sa ikka pead selle järgmise sarja ära vaatama või lükkad sa vaid vältimatut edasi?

Tegutsege üheskoos. Kui teete kodutöid koos, näitab see hoolimist. Samuti annab see teile võimaluse koos aega veeta ning ka töö saab kiiremini valmis.

Loobu täiuslikkuse tagaajamisest. Kui partner on valmis ülesande oma õlule võtma, siis anna talle vabadus teha seda viisil, nagu ta ise soovib. Töö ei pea saama täiuslikult tehtud, see peab saama lihtsalt tehtud.

Väärtustage tehtut. Kui sa oled sattunud pideva kritiseerimise nõiaringi, võib sul jääda märkamata, mida su partner tegelikult teeb. Pööra ka tehtule tähelepanu ning jaga kiitust.