Kuidas sööd sina «pulgajäätist»?

Domineerija – domineeriva jäätisesõbra puhul pole su kallimal vaja palju teha, sina oled juhirollis. Tema lamab selili, sulgeb oma silmad, võimalik, et vaid mõmiseb vahepeal midagi ja usaldab enda kalleima vara sinu kätte. See on sinu võimalus avastada ja proovida erinevaid tehnikaid: ühe käega, kahe käega, hands-free, kiirendades, aeglustades, peatudes, õrritades. Kuula oma kallima reaktsioone ja mängi nendega. Intensiivsemate naudingute jaoks seo tema silmad ja käed kinni, õpetab Ulakas Kaunitar.

Alistuja – alistuja puhul on rollid vahetunud: mees kontrollib oma naudinguid, sina oled vaid käsutäitja. See tehnika ei sobi kindlasti kõigile, kuna nõuab suurt enesekontrolli mehe poolt ja täielikku usaldust naise poolt. Alistumise puhul suunab mees naist hoides tema peast või juustest ja omades täielikku kontrolli olukorra üle. Alistumise märgiks võib nüüd naisel silmad kinni siduda. «Söö see jäätis ära, ma ütlen sulle! Usalda mind, see on su lemmikjäätis».

Neitsi – ükskõik, kui kogenud sa oraalsete naudingute andmise osas oled, pole kunagi halb viia end neitsi rolli, justkui see oleks sinu esimene kord. Õrnad puudutused segatud kõhkluste ja innukusega. Püüa tagasihoidlikult tema pilku, kui sa teda keelega limpsid, räägi, kuidas ta maitseb. Mõtle, et sööd esimest korda elus pulgajäätist: kas sa lakud seda algusest lõpuni või võtad suurema suutäie, kui mõistad, kui hea see tegelikult on?

Pornostaar – pornostaari ja neitsi suurimaks erinevuseks on enesekindlus. Pornostaar teeb seda, mida ise tahab ja kuidas tahab. Kuna tema partner on ka osaline pornofilmis, siis teeb ka tema seda, mida tahab ja kuidas tahab. Kõik kokku on väga lärmakas ja jätab maha suure segaduse, aga tasub proovimist. See on üks suur jäätisepidu!

Õrritaja – õrritaja on nagu domineerija, kuid selle vahega, et ta kruvib pinge üles ja siis jahutab mehe jälle maha. Ta ei lase mehel lõpuni jõuda, vaid vaatab, kuidas mees kohe-kohe … ja siis jälle kohe-kohe… aga mitte päris. Mida kauem õrritamisega jätkata, seda võimsam on lõpupauk.

Kui kõik rollid korduvalt läbi mängitud, on aeg proovida veel mõningaid unustatud ja uusi nippe:

Maitsev nauding – võta suutäis jäätist või vahukoort või natuke šampust ja kanna see keelega oma mehe peenisele. Nauding on mõlemapoolne!

Hellita hammastega – hambaid tuleb seal allpool väga, väga ettevaatlikult kasutada. Püüa neid õrnalt libistada mööda mehe nahapinda, et teha talle üks korralik äratus.

Vibratsioon – mehed reageerivad vibratsioonile sama hästi kui naised ja hoides vibreerivat lelu tema suguelundite piirkonnas oraalseksi ajal ajab ka tema hulluks.

Lõbusat eksperimenteerimist!