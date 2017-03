Ilona Toots: Eesti Alekseid ei vaja, kas kolida perega järele või jääda Eestisse?

Meil kõigil on nähtavasti sõpru ja tuttavaid, kes on Austraaliasse, Soome, USAsse või mujale korraks hüpanud… ja jäänud. Nad puhkevad õide ja on siiralt õnnelikud, ka mitte kõige romantilisemaid töid tehes. Mulle tundub, nad tajuvad, et seal väärtustatakse neid enam.

Minu sõbrad on mulle aastaid öelnud, ohh, mis, sul on ju viis keelt suus, sa leiad iga kell endale siin hea töö! Aga ma ütlen, et kui tutvusi pole, siis ei leia ikka küll. CV portaalid kutsuvad mind jonnakalt kauplusemüüjaks ja müügiagendiks ning seejuures pakuvad oivalist palka – nii umbes 500 eurot.

Olgem ausad, pangadirektoriks ma end pakkuma tõesti ei lähe, ka ei ole ma nõus töötama 12 tundi ööpäevas, aga kuidagi on asjad tasakaalust väljas. Kedagi ei huvita, kas ma olen hea suhtleja, lõbus naljatilk või kiire asjaajaja – mind tahetakse rakendada palju ja poolmuidu.

Kindlasti mängib oma osa ka rahvus: ole sa kui tahes osav ja tore, aga võta näpust, see rahvuse teema on ikkagi nagu plekk valgel pluusil. Võid küll head palka teenida, aga ikka oled tibla.

Nüüd, kui mu vanus 40+ on ja ma pealegi naine olen (mingu metsa need, kes väidavad, et naised saavad meil meestega võrdset palka!), ahenevad mu võimalused veelgi. Me oleme kõik koos võtnud sellise kaastundliku ja kergelt alavääristava hoiaku naiste suhtes. Võtke või Mailis Reps – minister ja veel rase – kohutav ju! See ei motiveeri meie ühiskonnas üldse.

Miskipärast arvan ma, et lihtsat tööd olen ma vajadusel mujal keskkonnas palju kergemini valmis tegema. Üks asi on palganumber, teine aga suhtumine. Seetõttu olengi pigem kodus oma pere koordinaator, kui orjan end kusagil kopikate eest jõuetuks.

Perega säästurežiimil

Tänu sellele oleme pidanud ka pä-ä-äris kasinatel tingimustel läbi ajama, aga see oli meie üksmeelne kokkulepe Alekseiga, sest meil on käed-jalad ja isegi pea otsas, ning me oleme alati uskunud, et kindlasti läheb paremaks.

Hea küll, mina olen nagu olen oma prussakatega kolba sees, kuidas on lugu mu «kuulsa» mehega? Me alati naerame, kui keegi järjekordselt arvab, et Aleksei elab tänu olümpiamedalile kui kuninga kass.

Kõik need aastad, mis ta tegi tippsporti ning tõi Eestile kaheksa tiitlivõistluste medalit, on täiesti kasutud, kui me räägime pensionist. Alles spordiga lõpetades ja tööle asudes hakkas pension tiksuma. Riigi jaoks on ta nagu tavaline bomž, kes pole eriti tööl käinud.

Kuna meil puuduvad uhked sugulased või põnevad kontaktid, siis kuhugi sooja koha peale ta pole saanud ning on vaikselt end üles ehitanud. Nii ongi tegelikult ju õige, et igaüks on oma õnne sepp ja rajab elu nii hästi kui oskab, ehkki oleks ju vinge tutvuseliftiga kuhugi polsterduse peale saada. Aga selles puudub õnneks Aleksei jaoks põnevus.