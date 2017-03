Modelliagentuur Moskvas kompab piire: me ei palka kedagi alla 45 eluaasta

Moskvas tegutsev modelliagentuur Oldushka võib uhkustada sellega, et nende kõige vanem modell on 85-aastane. Praeguseks aasta vana agentuuri juhib Igor Gavar, kelle kirg sai alguse sellest, kui ta pidas blogi ja postitas sinna pilte vanemate inimeste tänavamoest.

«Ma kohtusin väga paljude erinevate ja huvitavate nägudega ning ma lihtsalt tahtsin nende inimestega eraldi projekti teha. Sellest arenes välja modelliagentuur,» selgitas Gavar. Oldushka esindab praegu 18 modelli üle Venemaa ja tööd neil jätkub. Gavari agentuuris on ainult üks meesmodell ja ta on 45-aastane. «Ma võtsin Igori, sest ta näeb vanem välja, kui ta tegelikult on,» ütleb Gavar. Teised on agentuuris üle 60-aastased.

Nagu öeldud, siis kõik elegantses vanuses modellid töötavad aktiivselt. Helehallidest juustest on saanud Venemaal trend ja vanemad modellid kaunistavad paljusid katalooge ja postreid nii kodumaal kui ka välismaal, vahendab Vogue.

