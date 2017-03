Viis asja, mis teevad hommikul kohe tuju heaks

Tegelikult on just esmane ärkamisjärgne aeg see, mis määrab ära kogu ülejäänud päeva tuju. Kui õige jalaga voodist välja astuda ja teadlikult muuta oma hommikusi harjumusi, võib muuta kogu üldist ellusuhtumist positiivsemaks.

Well and Good soovitab muuta hommikust rutiini nii, et see tõstaks kiirelt tuju ja annaks päevale hea stardi. Proovi üht nippi korraga ja vaata, kuidas see sulle sobib. Ei maksa eeldada, et kõik ühe korraga laitmatult klappima hakkab.