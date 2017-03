Kevadiselt kerge: vürtsikad kanakoivad ahjuköögiviljadega

Retseptis on kasutatud kanakoibi, mis on kana üks kõige maitseküllasemaid tükke ja sobib suurepäraselt just ahjus küpsetamiseks, kus kanakoib saavutab ahjukuumuses ahvatlevalt kuldpruuni jume. Lisaks rikkalikule maitseelamusele on kanakoibadega retseptid hea võimalus asetada lauale taskukohase hinnaga road.

Koostisosad (neljale)

4 Talleggi eestimaist broilerikoiba

4 kartulit

4 porgandit

3 küüslauguküünt

1 punane tšilli

0,5 sidrunit

1 sl kuivatatud punet

1 sl paprikapulbrit

1 sl mett või rafineerimata suhkrut

2 sl punast veiniäädikat

4 sl oliiviõli

Valmistamine

Aseta ahjupannile kanakoivad, kooritud ja tükeldatud kartulid ning porgandid. Puhasta tšilli seemnetest, haki ja lisa samuti pannile. Purusta küüslauguküüned ja sega kokku õli, äädika, mee, pune ning paprikapulbriga. Vala saadud segu kanale ja köögiviljadele ning sega läbi. Maitsesta soola-pipraga, pista köögiviljade sekka sidrunipoolik ning küpseta 200-kraadises ahjus umbes 45 minutit, kuni kana on küps. Serveerimisel pigista toidu peale mahl küpsenud sidrunist ja sega. Soovi korral lisa tšillihelbeid ja hakitud peterselli.