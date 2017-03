Viis soovitust, kuidas hoolitseda kevadel juuste ja keha eest

Lisaks suurpuhastusele garderoobis vajavad kevadist värskendust ka igapäevased ilurituaalid, millega oma keha ja juukseid pärast karmi talveperioodi turgutada. Dove’i brändijuht Kertu-Kai Põldvere jagab lihtsaid soovitusi ja nippe, kuidas oma nahk ja juuksed taas kevadiselt särama lüüa.

Anna oma juustele üks energiasüst

Just juuksed võivad olla talvekuude kõige suuremad ohvrid – pidev kuumtöötlus, karm pakane, vitamiinipuudus ning organismi kurnavad viirushaigused ei mõju juuste tervisele just kõige paremini. Tuhmide ja elutute juuste ellu äratamiseks on soovitatav teha üks korralik niisutav taastuskuur, mis aitab väsinud juukseid turgutada ning need taas särama lüüa. Kasuta näiteks kord nädalas niisutavat maski või läiget andvat juukseseerumit.

Ära unusta koorimist

Kehakoorimine on üks sellistest iluprotseduuridest, mida tuleb tegelikult aasta läbi teha. Kevade hakul on koorimine oluliseks protseduuriks just enne soojamaareisile minekut, kuna koorimine aitab vabaneda surnud naharakkudest. Nii jääb ka päevitus palju ühtlasem. Samuti aitab koorimine taastada naha pehmuse, ergutab vereringet, suurendab naharakkude uuenemist ning aitab omal moel kaasa ka tselluliidist vabanemisel.

Jumekaks ilma päikeseta

Kui palmi alla pole plaanis sõita, siis ei tasu muretseda, kuna kauni päikesest paitatud jume saab väga hästi ka isepruunistavate kreemide abil. Selleks, et nahk saaks lisaks pruunile jumele ka piisavalt niisutust, siis on ideaalne just selline kreem, millel on lisaks pruunistavatele omadustele ka nahka niisutavad omadused. Pea meeles, et enne pruunistava kreemi kasutamist on oluline, et nahk oleks puhas ja kooritud.

Eksperimenteeri värskete aroomidega

Miks mitte tähistada kevade saabumist mõne uue ning värskendava aroomiga. Kevad on suurepärane aeg vahetada välja magusalõhnalised kehahooldustooted ning asendada need hoopis millegi värskema ja kergema vastu. Lillelised ja tsitruselised noodid on just need, mis tekitavad tõeliselt kevadise tunde.

Ära unusta vett juua

Kui oled olnud tubli veetarbija, siis jätka samas vaimus, et hoida oma keha ka kevadperioodil hüdreeritud. Teadagi aitab vesi soolestikust ja tervest kehast jääkaineid välja uhtuda ning kui soolestikus on vähem jääkaineid, siis imenduvad ka vajalikud toitained paremini. Iga päev vett juues hoiad ka oma naha korras ning tunned ennast palju värskema ja energilisemana.