Milline on parim vanus emaks saada?

Millal on parim aeg emaks saada?

Kui küsitakse, millal on parim aeg emaks saada, siis vastus on tavaliselt 20 ja 35 vahel. Nende 15 aasta jooksul on kõige lihtsam viljastuda, kõige väiksem võimalus last raseduse ajal kaotada ja kõige väiksem tõenäosus keisrilõikeks. Lisaks on sellel ajal lihtsam toime tulle unepuudusega ja sul on rohkem energiat, et lapsega tegeleda.

Millal on parim aeg last kasvatada?

Aarhusi ülikooli teadlased on leidnud, et kolmekümnendate keskel ja natukene peale. Nad uurisid 4741 taanlannat ja leidsid, et selles vanuses emadel ei olnud nii palju emotsionaalseid ja sotsiaalseid probleeme. Need naised olid tavaliselt ka haritumad, majanduslikult kindlustatud ja stabiilses suhtes.

Lahendus

Teadlased ütlevad, et vanemad emad on emotsionaalselt küpsemad, kipuvad kergemini andestama ja on laste kasvatamise suhtes paindlikumad. See soodustab autoriteetset kasvatusstiili. Taanlased leidsid, et vanemad enamad (üle 33) ei ole nii altid oma lapsi füüsiliselt või sõnadega karistama. Pigem on nad kannatlikumad ja rakendavad vähem distsipliini. Kuigi leiti, et 15-aastastel lastel oli sama palju emotsionaalseid probleeme, olenemata sellest, mis on nende ema vanus.

Siiski vanemas eas on naistel suuremad terviseriskid, millega peab arvestama. Kokkuvõttes võiks öelda, et vanemad emad on oma lastega palju kannatlikumad kui kahekümnendates olevad emad, vahendab The Guardian.