Viis põhjust, miks sa jääd kogu aeg igale poole hiljaks

Siin on viis võimalikku varianti, miks sa oled krooniline hilineja ja kuidas asju parendada, vahendab PureWow.

Sulle ei meeldi asjadest lahti lasta

Sul on õhtuks teatripiletid, aga sa oled kontoris ja kirjutad veel viimaseid meile. See tähendab , et sa ei ole hooletu, vaid sa oled liiga keskendunud ja sulle ei meeldi asjadest lahti lasta. Kui sul läheb alati väga kaua aega, et peolt ära minna, siis sa tead, millest me räägime.

Lahendus: mõtle korraks plaastrite peale – mida kiiremini sa selle ära tõmbad, seda vähem see haiget teeb.

Sa oled optimist

Google näitab, et su teekond restorani on 18 minuti kaugusel ja sa astud uksest välja täpselt 18 minutit enne seda, kui pead seal olema. Kõlab tuttavalt? Ainus probleem on selles, et sa kunagi ei tea, kas linnas on ummikud või äkki hilineb ühistransport ja nõnda edasi.

Lahendus võiks olla see, et sa lisad kohale jõudmiseks vaja olevale ajale veel 40 protsenti juurde. See tundub palju, aga ootamatustega toime tulemiseks on see piisav varu.

Täpsus ei ole sinu jaoks tähtis

Loomulikult sa jõuad aegsasti kohale, kui sa pead lennukile minema või tööintervjuule, aga sõbrannaga kohvikusse minnes ei juhtu ju midagi, kui sa kümme minutit hilined. Sõbrad võivad olla sellega harjunud, aga olles ise ülimalt täpsed inimesed, ei pruugi nad sulle seda otse öelda, et hilinemisega näitad sa üles lugupidamatust.

Lahendus: mõtle nii, et iga kokkusaamine on oluline ja ametlik, kui sa just ei tea, et võid ükskõik mis ajal liituda.

Sul kaob ajataju

Sul on lihtsalt pea pilvedes või oled sa millessegi süvenenud ja unustada kella vaadata. Kuigi see on tänapäeval isegi hea, kui sa suudad niimoodi keskenduda, aga ära unusta oma muid kohustusi ka.

Lahendusena võiks pakkuda seda, et pane endale äratuskell. Kui sa tead, et hakkad koristama, siis igaks juhuks võiksid endale paari tunni pärast meeldetuletuse panna, et pead hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama.

Tegelikult sa ei taha minna

Nädalaid tagasi lubasid sa minna töökaaslase sünnipäevale, aga tegelikult tahaksid rahulikult kodus olla. Ega see sind ei aita, kui sa hästi aeglaselt riietud ja kaks tundi hiljem kohale jõuad.

Kui sa tunned sotsiaalset survet kuskile minna, siis küsi endalt, keda huvitaks, kui sa viisakalt keelduksid. Kui see tegelikult kedagi väga ei kõiguta, siis ole rahulik. Kui tegemist on kohustusliku kokkusaamisega, siis küsi endalt, miks see sinus stressi tekitab ja mida sa saaksid teha, et see tulevikus nii ei oleks.