Ilukirurgia – kas tõesti ainult edevatele ja rikastele?

Võib-olla tunned hoopis järgnevast kirjeldusest ennast ära? Esteetilise Kirurgia Erakliiniku Clinica juhataja dr Peep Pree annab ülevaate, mis iseloomustab ilukirurgia patsienti.

Clinica patsiendid on küll erinevad oma vanuselt ning oma soovidelt, kuid neid kõiki ühendavad mitmed omadused. Clinica ilukliiniku patsiendid on üle keskmise nõudlikumad oma välimuse suhtes. Nad ei rahuldu keskpärasusega, vaid tahavad saavutada parimat võimalikku tulemust. Nad teavad ning oskavad hinnata enesega rahulolu tunnet. Kindlasti on nad heas mõttes veidikene edevamad ning perfektsionistlikumad, kui keskmine inimene.

Suur osa Clinica patsiente on äärmiselt ambitsioonikad ja edasipüüdlikud. Edukad naised teavad, kui tähtis ja vajalik on hea mulje jätmine, sest ilusad inimesed löövad märgatavalt paremini läbi nii oma töös kui ka igapäevases elus.

Dr Pree toob välja ka selle, et Clinica patsiendid on üle keskmise sotsiaalsemad. Neil on reeglina suurem tutvusringkond ning neid võib pidada aktiivseteks suhlejateks. Nad ei karda oma arvamust avaldada, kuid nad on ka väga head kuulajad ning äärmiselt õpihimulised.

Kõik need positiivsed omadused on märgiks, et inimene, kes soovib elus paremini läbi lüüa, laseb suure tõenäosusega mingil eluetapil teostada iluoperatsiooni. Clinica Erakliiniku patsient on positiivse ellusuhtumisega ning teadlik, et iluoperatsiooni läbimine mõjutab elukvaliteedi kasvu läbi enesekindluse ning enesega rahulolu suurenemise.