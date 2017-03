Spetsialist selgitab: kas oliiviõli ikka on kasulik?

Leidsime ühe uuringu, mille raames pandi oliiviõli teiste õlidega joonele. Ja tulemused olid päris põnevad.

Vahemere dieet

Vahemere dieet on ehk üks tuntumaid dieete, mis on paljuski ülesse ehitatud oliiviõlile. Vahemeremaade inimesed suitsetavad ja joovad meeletult, ent vaatamata sellele elavad kaua.

Kas pika eluea saladus peitub tõesti nende laual püsielanikuna resideeruvas oliiviõlis?

Oliiviõli on poodides liikvel nii külmpressitud töötlemata kujul (extra virgin) kui ka töödeldud kujul. Üldiselt peetakse extra virgin oliiviõli meie tervisele kasulikumaks. Läheb ju töötlemise käigus kaotsi hulgaliselt kasulikke aineid.

Kuidas mõõta muutusi südametervises?

Tavapäraselt on muutusi südametervises seoses mingi toidu tarbimise / mitte tarbimisega suhteliselt keeruline kindlaks teha. See nõuab aega ja arvesse tuleb võtta ka meeletul hulgal muid faktoreid.

Siiski on Glasgow ülikooli tiim leiutanud uudse viisi, kuidas testida kõigest mõne nädala jooksul ilmnevaid muutusi südame tervise näitajates. Selle tarbeks mõõdetakse uriinis leiduvate valkude muutusi. Vapustav, et see kõik on tehtav enne, kui ilmnevad esimesed südamehaiguste sümptomid.

Test

Doktorid Bill Mullen and Emilie Combet Aspray korjasid kokku 70 katsealuse uriiniproovid. Katsealused jagati kahte gruppi: ühed said extra virgin oliiviõli ja teised töödeldud oliiviõli. Kogu testperioodi jooksul pidid nad tarvitama 20 ml oliiviõli päevas. Seda siis «toorelt», ilma kuumutamata.

Pärast kolme ja kuute nädalat võeti katsealustelt uus uriiniproov ja võrreldi eelnevalt võetud näitudega.

Tulemused

Tulemused olid äärmiselt huvipakkuvad. Pärast kolme nädalat olid märgatavalt vähenenud südamehaiguste riski ennustavad näitajad. Ja seda mõlemal grupil. Ning see langus jätkus samamoodi ka viimase kolme nädala jooksul.

Pildil on kujutatud selle konkreetse testi tulemusi ja siit on selgelt näha, kuidas südame tervist halvendavad markerid on korralikult langenud.

Juhin tähelepanu, et tulemused olid samasugused nii extra virgin oliiviõli tarbijatel kui ka töödeldud oliiviõli tarbijatel. Seda, mis siis täpsemalt oli see südame tervise parandamise «peasüüdlane», konkreetse uuringu käigus ei tuvastatud.

Testiväliselt tehti sama katse ka rapsi- ja päevalilleõlidega. Nende puhul jäid näitajad muutumatuks.