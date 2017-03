Kes seksivad rohkem, kas vallalised või abielupaarid?

Olenemata sellest, et ühiskond on muutunud palju liberaalsemaks, siis inimesed on hakanud palju vähem seksima, kui seda tehti 25 aastat tagasi – eriti abielupaarid.

Kõige suurem kukkumine on toimunud just abielupaaride osas. Kui 1990ndatel seksis keskmine paar 60-62 korda aastas, siis 2014. aastaks on see number langenud 53 peale. Abielupaarid seevastu seksisid varem umbes 73 korda aasta, aga nüüd ainult 59 korda.

Lisaks uuriti veel seda, kui palju on paare ja kuidas on koosolemine aja jooksul muutunud. Näiteks 1986. aastal elas 66 protsenti täiskasvanud ameeriklastest oma kaaslasega koos, aga 2014. aastaks on see langenud 59 protsendi peale.

Teadlased ei ole veel ühese järelduseni jõudnud, miks huvi seksi vastu on järsku nii palju langenud. Arvatakse, et üheks põhjuseks võib olla see, et inimesed saavad naudingut teistest asjades, nagu Netflixi vaatamine ja sotsiaalmeedia, vahendab The Sun.