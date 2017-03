Uuring: kuumas vannis võib kulutada sama palju kaloreid kui sörkjooksul

Dr. Steve Faulkner Loughborough ülikoolist selgitab, et alles viimasel ajal on hakatud uurima seda, kuidas passiivne kuumus mõjutab inimese tervist. Teadlased on juba leidnud, et vannis käimine võib võrdud teatud juhtudelt trenni tegemisega, vahendab Marie Claire.

Dr. Faulkner ja tema meeskond testisid 14 inimest ja seda, kuidas muutub nende veresuhkrutase ja kui palju kaloreid nad põletavad. Katsealused pidid ligunema tund aega 40 kraadises vannis ja sõitma tund aega rattaga.

Teadlased leidsid, et rattaga sõitmisel põletasid inimesed rohkem kaloreid, aga tund aega kuuma vanni võrdus umbes kolmekümne minutilise jooksuga, kui asi puudutab kalorite põletamist.

Siiski tõdes dr. Faulkner, et füüsiline koormus on kehale väga oluline, sest see aitab meie immuunsüsteemil võidelda haiguste vastu. Vannis käimine aitab vähendada kroonilist põletikku, mis võivad viia pikaajaliste haigusteni, nagu diabeet. Nii et, miks mitte teha mõlemat? Kõigepealt väike sörkjooks ja siis lõõgastuda soojas vannis.