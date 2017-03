Itaalia naised võivad varsti kuupuhastuse ajal töölt vabastuse saada

Itaalia parlament arutab praegu ettepanekut, mille vastuvõtmise korral annab naistele nn päevade ajal kuni kolm vaba päeva, mis on tasustatud.

Itaalia ühineks selle seaduse vastuvõtmisel Jaapani ja Taiwaniga, kes juba pakuvad naistele sarnaseid hüvesid. Eelmisel aastal teatas üks Briti firma, et lubab oma naistöötajatel kuupuhastuse ajal kodus olla. Leiti, et see tõstab töötajate produktiivsust ja õnnelikkust.

Seni ei ole ükski lääneriik seda seaduslikuks teinud, vahendab PureWow.