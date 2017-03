Miks on jooksulindil jooksmine õues jooksmisest nii palju raskem

Women’s Running selgitab lahti, miks on treening jooksulindil raskem kui staadionil või terviserajal joostes.

Sammupikkus

Jooksulindil sammumine erineb oluliselt tavalisel pinnasel liikumisest, kus kohandatakse sammupikkust erinevate intervallidega loomulikult ja vastavalt vajadusele. Üks põhjus, miks jooksulindil jooksmine tundub võrreldes õues jooksmisega sama tempo juures raskem, võibki peituda selles, et muudad joostes oma sammupikkust lühemaks või pikemaks, kuid ei anna endale sellest teadlikult aru.

Ühtlane tempo

Jooksulindil jooksmine võib minna ajapikku progresseeruvalt raskemaks, isegi kui tempo on alati sama. Põhjuseks ons ee, et ühtlase tempoga jooksmine olenemata jooksu kestusest on kehale alati kurnavam kui loomulik kiirendamine ja aeglustamine, mida pinnavormide tõttu paratamatult tehakse.

Monotoonsus

Pole ime, et jooksulint paljudele nii vastumeelne tundub. Sellel jooksmine on lihtsalt igav ja tuim, isegi kui samal ajal muusikat kuulata või telekat vaadata. See teeb jooksu raskemaks nii vaimselt, kui pika peale ka füüsiliselt.

Nelipealihased ja kõõlused

Jooksulint suunab keha ettepoole, mille tagajärjel kaasatakse vähem põlevkõõluseid ja suurem jalatöö jääb nelipealihastele, mis saavad võrreldes õues jooksmisele suurema koormuse. Mõnel võib ainuüksi sellest väikesest muutusest loomulik samm muutuda ja jooks tundub seetõttu raskem.

Jooksulindil joostes tasub mõelda, kui koormav see tundub ja keskenduda tempo asemel pigem hingamisele. Nii et teki aeglasema tempo pärast tunnet, et sooritus on kehv.