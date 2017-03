Kas su armuelu on hetkel keerulisem kui muidu? Selles võid süüdistada Veenust

Kui sa oled otsinud vastuseid küsimusele, miks su armuelu on viimasel ajal väga keeruliseks muutunud, siis nüüd saad teada, miks see nii on. Nimelt pöörlevb Veenus hetkel tagurpidi ja see on otseses seoses meie armueluga.

Tuleb välja, et mainitud ajavahemikus on oodata väga erinevaid ja segaseid signaale, mis ajavad sassi meie tundelise poole. Kõige parem viis sellega toime tulla on hoiduda igasugustest suurtest otsustest või emotsiooni pealt tehtud valikutest.

Selle asemel proovi hoopis oma tunnetest aru saada, astu samm tagasi ja hinda laiemalt oma suhet sõprade või kaaslasega. See annab sulle natukene selgust, kas sa oled õnnelik või õnnetu.

Kokkuvõttes ei ole praegu kõige parem hetk teha suuri otsuseid. Muuhulgas ei soovitata ette võtta ka suuri muutusi oma välimuse osas. See, mis praegu tundub hea mõte, ei pruugi seda poole kuu pärast enam olla, vahendab Cosmopolitan.