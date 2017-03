Uuring: kas lapsed eelistavad tõesti raamatuid nutiseadmetele?

2016. aastal analüüsiti 997 lapse lugemisharjumusi. Austraalia teadlased tegid kindlaks, kui tihti oli lapsel võimalus kasutada tehnoloogiat, mille abil saab ka raamatuid lugeda (näiteks e-lugerid jms) ja kui tihti seda vabal ajal lugemiseks kasutati.

Tavaliselt seostatakse kirjaoskust pigem raamatute lugemisega, sest see aitab arendada sõnavara ja tekstist arusaamist. Analüüsi tulemusena saadi teada, et tehnoloogiat kasutatakse lugemiseks pigem vähe, isegi kui lapsele muidu meeldib lugeda. Lisaks leiti, et mida rohkem oli lapsel võimalus erinevaid seadmeid kasutada, seda vähem loeti.

Samataoline uuring on läbi viidud ka Lõuna-Koreas, mis on tehnoloogiliselt üks arenenumaid ühiskondi maailmas. Ka sealsed tulemused näitasid, et lapsed eelistavad lugeda raamatud, sest ekraanidelt lugemine väsitab ja kurnab eriti silmi. Lisaks veel leiti, et raamatute lugemise ajal on vähem segajaid, sest tehnika on tavaliselt ühenduses internetiga ja seetõttu on raskem keskenduda, vahendab Independent.