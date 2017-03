Kuidas elada dieedita?

Kui oma töö tulemusi tõesti hindad, ei õigusta enam miski pidevalt terve kommipaki nahkapistmist. Tõenäoliselt reageerib su keha sellele erakordselt kehva enesetundega, kui oled teda juba mõnda aega uutele radadele suunanud. Seega võimalusel ära tee endale seda ja katseta uusi asju.

Leia uued lemmikud

/ Marian Võsumets

Kõik proteiinikohupiimad (mulle üldse ei meeldi see sõna, esiteks eesti keeles räägime valgust ja teiseks kohupiim ei saa mitte olla valgurikas), -pudingud, -jogurtid, -batoonid, -kreemid väärivad katsetamist. Samuti karastusjookide alternatiivid. Nende põhiline eelis on see, et neis on väiksem suhkru- ja/või rasvasisaldus kui paljudes nn originaaltoodetes. Jällegi energiatihedus – saad lisandeid ise valida või need ära jätta.

Ei, batoonid ei vii sind otsejoones figuuri avenüüle, kohupiima söömine ka mitte, kuid see on pikas perspektiivis palju parem lahendus, kui tõesti tahad midagi teistsugust. Erinevad šokolaadikreemid või -krõbinad pole samuti imetooted, kuid kui juba maiustada, siis pigem väiksema karuteenega. Kui ei aita, kujuta ette väikest karu ja suurt karu ja mõtle, kummaga tahaksid kohtuda. Olukorras, kus sa oled otsustanud nagunii karuga kohtuda.

Mis sinu jaoks töötab?

Selle saad välja uurida katse-eksituse meetodil vaid sina ise. Usu, õpid iseennast selle käigus väga palju paremini tundma ja avastad just sinu jaoks toimivad staple food’id ja quick fix’id. Esimesel puhul põhitoidud, mis sinu menüüs tihemini figureerima sobivad ja teisel juhul hädaolukordade lahendajad. Nende leidmine on juba väga hea baas tervisliku vormi säilitamiseks. Proovi need antud soovituste põhjal ise avastada, mitte ära lase kellelgi ette kirjutada.

Tihti uuritakse, milline toitainete (makrode) vahekord on parim. Isegi kui inimestel on samad eesmärgid, taandub tegelikult kõik isiklikule eelistusele. Jah, teatud piirid on, millest allapoole(!) ei tohiks minna, kuid ülima täpsusega pole vaja makrosid jälgida, kui sinu eesmärk pole võistelda. Maailm on tegelikult täis vormisolevaid mitte-kalorilugejaid. Nende ühine nimetaja on see, et nad on enda tundmaõppimiseks ja keha kuulamiseks aega võtnud.