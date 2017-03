Kalatakod – tursk ja salsa oma parimas vormis!

Toidublogija Kadri Raig kirjutab, et pehmed tortillad erinevate täidistega on tema täielikud lemmikud ja kõige lemmikum nende lemmikute seast omakorda on just mõnusalt vürtsitatud tursa ja ülivärske salsaga retsept. Lisaks on nende valmistamine ka kordades kiirem, kui veise- või sealiha tundidepikkune pehmeks hautamine ja nädala sees on see tugev boonus.