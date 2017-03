Päriselu Shakespeare: samal ajal haiglas sündinud beebid said nimeks Romeo ja Julia

Pühapäeval 19. märtsil kella kahe paiku päeval sündis Lõuna- Carolina haiglas väike poiss nimega Romeo. Tema vanematel Morgan ja Edwin Hernandezel ei olnud sellel hetkel veel aimu, et kõigest 18 tundi hiljem näeb samas haiglas ilmavalgust ka Julia.

Samas haiglas, kus sündis Romeo, nägi ilmavalgust ka Christiana ja Allan Shiffletti väike tüdruk nimega Julia. Mõlemad vanemad tunnistasid, et oma beebile sai nimi juba varakult välja valitud ja paarid ei tundnud varem üksteist, vaid said tuttavaks tänu kummalisele kokkusattumusele.

Sellel ajal oli haiglas tööl fotograaf Cassie Clayshulte, kellel õnnestus beebidest esimesed pildid teha. Ta postitas Romeo ja Julia loo Facebooki ning loomulikult on see väga palju tähelepanu saanud. Inimesed soovivad vanematele õnne ja loodavad, et beebid kohtuvad uuesti umbes kaheksateist aastat hiljem.