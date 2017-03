Imelihtne, aga mõjus trikk, kuidas fotodel saledam välja näha

Hurley on aastatepikkuse kogemuse jooksul välja töötanud õige asendi, mida ta soovitab kõikidele oma klientidele. Selleks palub ta neil kallutada oma pead pisut ettepoole ja lükata see kergelt viltu, et lõuajoon tuleks paremini esile ja kael näeks pildil parem välja. Tema nipp on väga tõhus ja vahe on erinevate piltide vahel selgelt näha. Selleks toob ta pikas videos mitu ilmekat näidet.

Vaata video läbi ja proovi peegli ees, kuidas paremini poseerida, et teine kord näeksid fotodel parem välja. Tulemus on seda väärt!