Ilmselt teavad kõik naised, et päevad ei ole alati just kõige meeldivam aeg kuust. Tihti juhtub nii, et sul samal ajal väga tähtis üritus ja avastad viimasel hetkel, et sul ei ole ühtegi tampooni varuks. Kõik see lisaks kahtlasele tujule ja piinavale kõhuvalule.