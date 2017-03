Kas kolida kokku või oodata veel natukene?

2015. aastal tehtud uuringust selgus, et 37 protsenti paaridest kolivad kokku pärast seda, kui suhe on kestnud pool aastat kuni aasta. Järgmised 39 protsenti teevad seda siis, kui koos on oldud üks aasta kuni kaks aastat.

Kohtinguekspert Madaleine Mason ütleb, et ühte ja õiget aega, millal kokku kolida, ei ole. Siiski on neli sammu, mis võiksid olla läbitud või vähemasti läbi arutatud. Need on:

Te peate olema kindlalt suhtes või vähemalt ühel lainel, kui asi puudutab teie suhet ning te võiksite olla kohtunud üksteise pere ja sõpradega. Te peaksite olema rääkinud tulevikust. See tähendab seda, mida te tahate saavutada, millist elu te endale ette kujutate, kas te tahate lapsi või ei. Te peaksite rääkima oma finantsasjadest. Paarilised peaksid teadma, milline on praegune situatsioon ja mis võiks või peaks saama tulevikus. Kas te plaanite osta maja või üürida korterit? Te peate olema ühel meelel, et soovite päriselt kokku kolida. See ei ole hea põhjus, kui te näete, et finantsiliselt oleks nii mõistlikum. Sellisel juhul otsige endale korterikaaslased, kui te tahate kulusid kokku hoida.

Aga ikkagi, millal peaks kokku kolima?

See sõltub juba igast ühest endast. Mõned paarid arutavad nimetatud asju suhte alguses, aga teised alles aasta või mitme möödudes. Siiski soovitab kohtinguekspert otsuse üle järele mõelda ja mitte liiga vara kokku kolida, vahendab The Independent.