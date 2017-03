Kummaline trikk aitab valida kõige paremat tooni põsepuna

Põsepuna valides takerdume tihti ühtede ja samade probleemide otsa. Kas sulle sobivad soojad või külmad toonid? Kas su nahk on pigem oliivikarva või pruunikas? Õnneks on olemas üks lihtne trikk, millega saad kindlaks teha, kas poes olev põsepuna sobib päriselt sinu nahatooniga.

Mida teha? Seisa peegli ees ja tõmba õrnalt oma alahuult alla. Nüüd vali endale toon, mis sobib selle värviga, mis paistab huule seest poolt.

Miks see toimib? See värv, mis on huule sees, on natukene teistsugune kui ülejäänud näonahk, aga siiski kooskõlas. Näiteks, kui sul on hele nahk ja su huule sisemine toon on roosakas, siis peaks sulle sobima sarnast värvi põsepuna.

See võib tunduda natukene imelik, kui sa poes oma huult tirid, aga vähemalt leiad sobiva toote, vahendab PureWow.