Veider asi, mida me prints Charlesi ja printsess Diana piltide juures ei ole märganud

Hiljuti avaldati Twitteris rida fotosid kuninglikust paarist lühikese kommentaariga, mis tekitab palju küsimusi. Nimelt on poseeritud fotodel Diana Charlesi kõrval nii, et ta tundub mehest umbes peajagu lühem. Tegelikult olid nad ühepikkused.

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn — Philip N Cohen (@familyunequal) March 18, 2017

Prints Charles on praegu 175 cm, kuid nooruses oli ta 178 cm pikk nagu ka printsess Diana. Mingil põhjusel peeti oluliseks jätta mulje, et mees on naisest palju pikem. Pikkuse vahe hakkab silma just poseeritud ja ametlikel fotodel, mujal on nende võrdne pikkus mõistagi kohe näha.