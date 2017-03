Kas värsked või külmutatud puu- ja juurviljad?

The Journal of Food Composition and Analysis avaldas eelmisel nädalal artikli, kus selgitatakse, et külmutatud juur- ja puuviljad on tihtipeale toitvamad, sest värske juurikad kaotavad lihtsalt külmkapis olles ainult paari päevaga juba vitamiine.

Uuringu läbiviijad analüüsisid inimeste tavalisi harjumusi. Kahe aasta jooksul mõõdeti toiteväärtust järgmistes kategooriates: värske, külmutatud ja külmkapis hoitud (ostetud ja säilitatud viis päeva). Uuriti brokolit, lillkapsast, maisi, rohelisi ube, herneid, spinatit, mustikaid ja maasikaid.

Üllataval kombel leidsid teadlased, et külmutatud toodetes oli enamasti rohkem vitamiine, nagu C- ja A-vitamiin, kui külmkapis seisnud juurikates. Selle uuringu läbiviijad ei usu, et värske toodang oleks ilmtingimata toiteväärtuslikum kui külmutatud.

Kuigi värskes tooraines on kõige rohkem toiteväärtust vahetult pärast korjet, aga see hakkab kohe langema, kui puu- või juurvilju ühest kohast teise pakendama ja transportima hakatakse. Selleks ajaks, kui see inimese külmikusse jõuab on seal palju vähem vitamiine kui korje ajal.

Kõike eelnevat arvesse võttes soovitavad teadlased nii värskeid kui ka külmutatud juur- ja puuvilju. Kõige parem on värske toodang kohe toiduks teha või ära süüa, mitte seda liiga kaua külmkapis säilitada. Sellegi poolest ei pea pelgama, et külmutatud toiduainetes oleks kuidagi vähem vitamiini kui teistes, vahendab Business Insider.