Kuidas ärgata nii, et soeng on juba valmis?

Selleks, et hommikul kauni soenguga ärgata, tuleb omale meelde jätta mõned nipid, mida soovitab SkeKnows.

Jäta peapesu alati õhtuks ja ära mine täiesti märgade juustega voodisse. Kuivata need enne magama minekut vähemalt rätikukuivaks, et hullemat padjasoengut vältida. Kui on aega, föönita juuksed täiesti kuivaks ja nii pead neid hommikul vaid veidi kohendama.

Juuste välimuse nimel tasub investeerida siidist padjapüüri, mis muide aitab ka kortsude tekkimist edasi lükata. Siidist padjapüüril magades ei lähe juuksed nii kergesti kahuseks ja krässu, sest siidkangas on väga sile. See aitab ka säilitada õhtul valmis tehtud soengu kuju. Kui sul ei ole siidist padjapüüri, siis saab juuksed mässida siidsalli sisse, mis kaitseb soengut sama hästi.

Teine võimalus on panna juuksed lõtva krunni või punutisse. Punupatsist tekivad kindla mustriga väiksemad lainelokid. Mida kõvem on pats, seda järsema mustriga lokid ka saad. Lõdvast krunnist tekivad veidi loomulikuma moega suured vetruvad lokid. Katseta ja proovi, mis sulle enim meeldib.

Nendel õhtutel, kui pole veel plaanis pead pesta, võid pihustada enne magama minekut juustesse veidi kuivšampooni. Kuivšampoon imab endasse öösel koguneva rasu ja seong püsib järgmiseks päevaks värske. Lisaks annab see juustele kohevust ja need ei vaju magamisest nii peadligi kui tavaliselt.