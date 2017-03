Retseptisoovitus: lihtne sidrunikook

Koogipõhi

250 g jahu

70 g tuhksuhkrut

125 g võid

2 munakollast

Täidis

5 muna

140 g suhkrut

1,5 dl vahukoort

1 dl sidrunimahla

1 suure või kahe väikese sidruni riivitud koor

Põhja tegemiseks

Sega omavahel tuhksuhkur ja jahu.

Sega sinna hulka väikeste kuubikutena või ning töötle segu ühtlaseks puruks (seda on lihtne teha köögikombaini lõiketeradega, aga saab ka sõrmedega hakkama).

Seejärel sega juurde munakollased ning kui tundub, et taigen liiga kuiv on, siis supilusikatäis külma vett.

Paki tainas toidukilesse ning unusta pooleks tunniks külmkappi puhkama.

Seejärel rulli taigen umbes poole cm paksuselt lahti, vooderda sellega koogivorm ning pista see veel pooleks tunniks külmkappi.

Vahepeal soojenda ahi 160 kraadini.

Siis torgi põhi kahvliga auklikuks, kata see fooliumi ning ubade, riisi või muu raskusega, et ääred küpsetamise ajal alla ei vajuks ning küpseta põhja 10 minutit.

Eemalda raskus ning küpseta veel umbes 15 minutit, kuni põhi on mõnusalt krõbe.

Täidis

Samal ajal, kui põhja ahju küpsema paned valmista täidis.

Selleks vahusta kõik koostisosad omavahel segamini - vahtu tekkima ei pea, tähtis on see, et segu ühtlane oleks.

Kui põhi mõnusalt krõbe on, siis vala täidis põhjale, tõsta see ettevaatlikult ja ilma tilgutamata ahju ja küpseta veel 30 minutit, kuni täidis kergelt tardunud on.

Tõsta ahjust ning jahuta enne serveerimist täielikult.