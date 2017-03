Seitse põhjamaist tervisetoitu, millega tõsta smuuti toiteväärtust

Lisaks sellele pakatavad järgnevad supertoidud ka kiudainetest, mis erinevalt teistest makrotoitainetest (süsivesikutest, rasvadest ja valkudest), ei seedu. Selle asemel läbivad need seedekulgla suhteliselt puutumatuna – põhjus miks on kiudaineid seostatud ka erinevate kasuteguritega meie tervisele. Mõned nendest kasuteguritest on: kõhu läbikäimise ning üleüldise soolestiku tervise paranemine, kolesteroolitaseme alanemine, kaalukaotus ja veresuhkru tasemega seonduvate probleemide vähenemine, kirjutab smuutid.ee.

Aroonia. / Panther Media/Scanpix

Aroonia kasulikkus

Reguleerib veresuhkru taset. Hoides insuliini- ja glükoosi tasemeid tasakaalus, ennetab aroonia veresuhkru järske tõuse ning langusi.

Ennetab vähi ning krooniliste haiguste teket. Aroonia marjas leiduvad antioksüdandid neutraliseerivad vabasid radikaale.

Tugevdab immuunsüsteemi. Samuti leidub aroonias suurel hulgal C-vitamiini, mis on oluline immuunsüsteemi tugevdaja.

Hoolitseb silmade tervise eest. Aroonia sisaldab rikkalikult antioksüdante ja fütotoitaineid, mis kannavad hoolt meie silmade tervise eest.

Astelpaju. / Panther Media/Scanpix

Astelpaju kasulikkus

Hoolitseb silmade tervise eest. Astelpaju sisaldab karotenoide, flavonoide ning teisi antioksüdante, mis on kasulikud sinu silmade tervisele.

Aeglustab vananemisprotsessi. Sisaldades rohkesti antioksüdante, aitab astelpaju neutraliseerida vabasid radikaale, mis kahjustavad meie DNA-d.

Ennetab aneemiat. Astelpaju sisaldab suures koguses rauda, mis on organismile hädavajalik punaste vereliblede tootmisel.

Kahandab luude hõrenemise riski. Astelpajus leidub suurel hulgal C-vitamiini, mis on olulisel kohal kollageeni moodustamisel. Kollageen aitab kaasa luude mineraalse tiheduse säilitamisele.

Reguleerib veresuhkru taset. Hoides insuliini- ja glükoosi tasemeid tasakaalus, ennetab astelpaju veresuhkru järske tõuse ning langusi.

Tugevdab immuunsüsteemi. Astelpajus leidub suurel hulgal C-vitamiini, mis on oluline immuunsüsteemi tugevdaja.

Jõhvikas. / Panther Media/Scanpix

Jõhvika kasulikkus

Parandavad fookust ja mälu. Jõhvikad sisaldavad antioksüdante, mis parandavad meie aju tööd ning aeglustavad selle, vananemisega seotud, allakäiku.

Ennetavad kuseteede põletikku. Jõhvikates sisalduvad komponendid takistavad bakterite (nagu E. koli bakter) kinnitumist kuseteede seintele ja nende paljunemist.

Hoolitsevad hammaste tervise eest. Jõhvikad sisaldavad suurel hulgal antioksüdante, proantotsüaniide, mis hoiavad ära bakterite kinnitumise hammastele.

Aeglustavad vananemisprotsessi. Sisaldades rohkesti antioksüdante, aitavad jõhvikad neutraliseerida vabasid radikaale, mis kahjustavad meie DNA-d.

Kanepijahu. / Panther Media/Scanpix

Kanepijahu kasulikkus

Suurendab valgu tarbimist. Kõrge proteiini allikana, aitab kanepijahu ennetada valgupuudust.

Hoolitseb südame tervise eest. Kanepijahu sisaldab oomega-3-rasvhapet, mis aitab ennetada südamereumat.

Kahandab luude hõrenemise riski. Kanepijahus sisalduv oomega-6-rasvhape ennetab luude hõrenemist.

Puhastab soolestikku. Kanepijahus on suurel hulgal lahustuvaid ning mittelahustuvaid kiudaineid, mis puhastavad loomulikul teel soolestikku.

Vähendab magusaisu. Kõrge toitainete sisaldus teeb kanepijahust suurepärase liitlase magusaisuga võitlemise vastu.

Tugevdab immuunsüsteemi. Kanepijahu sisaldab globulaarseid valkusid, edestiini ja albumiini, mis tagavad tugeva immuunsüsteemi.

Kibuvits. / Panther Media/Scanpix

Kibuvitsa kasulikkus