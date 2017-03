Teed trenni, aga tulemusi ei näe? Proovi neid asju

Inimeste ootused treeningu tulemustele on erinevad, sest kõigil ongi erinevad põhjused, miks trenni tehakse. Tavaliselt soovitakse parendada tervist, võtta kaalust alla või suurendada lihasmassi. Loomulikult on erinevaid põhjuseid veel, aga kõige tavalisemad on viimased kaks. Samas on motivatsioon kerge kaduma, kui pärast tunde ja päevi jõusaalis ei paista tulemusi veel kuskilt.

Siin on mõned asjad, mida inimesed teevad, et seisakust üle saada ja viimaks ometi tulemusi näha.