Ära teha või edasi lükata?

Võtame näiteks magistritöö kirjutamise. Teed otsuse, et lähed magistriõppesse, oled õnnelik, et ülikooli sisse saad, oled rahul, kui magistritöö teema kirja saab. Tähtaeg tundub olevat mõistlikus kauguses. Teed plaani, otsid kirjandust, hakkad koostama küsimustikku empiirilise uurimuse jaoks. Nii. Kusagil siinkohal hakkavadki varitsema ohud motivatsiooni kuluma hakkamiseks. Tööfaili avamist panevad edasi lükkama kiireloomulised tööülesanded, lapse haigestumine, kaunis kevadilm, sõbra sünnipäev. Lohutad end mõttega, et järgmisel nädalal on rohkem aega ja tegeled siis korraga intensiivsemalt oma uurimistööga.

Edukad inimesed ei kuluta tahtejõudu ära

Roy F. Baumeister ja John Tierney kirjutavad raamatus «Tahtejõud», et edukad inimesed ei kasuta tahtejõudu viimase kaitseliinina katastroofist pääsemiseks, igatahes mitte alalise strateegiana. Teadlased on oma üllatuseks avastanud, et tugeva enesevalitsusega inimesed kulutavad vähem aega ihadele vastupanemiseks kui teised. Kuidas see neil õnnestub? Tuleb välja, et neil ei ole vaja tahtejõudu liiga palju kulutada seetõttu, et nad on osanud oma elu korraldada selliselt, et oleks vähem kiusatusi ja sisekonflikte. Nad teevad realistlikke plaane, ei anna töö tellijale katteta lubadusi lõpptähtaja kohta, ei võta ette projekte, milleks oskusi napib, viivad auto töökotta enne, kui see üles ütleb, enne tähtsat esinemist hoiavad eemale hommikuni kestvast peost, ei varu endale koju toidukoormaid, kui teavad, et on oht üle süüa jne. Ühesõnaga, nad ei veereta enda teele ise raskusi juurde ja hoiavad etteaimatavatest karidest eemale. Seetõttu ei ole nende elu pidev tulekahju kustutamine.

Komistuskiviks on impulsiivsus, mitte perfektsionism

«Tahtejõu» autorid teavad, et nii psühholoogid kui otsustusvõimetud inimesed ise veeretavad sageli süü perfektsuse tagaajamisele. Perfektsionistid õigustavad end sageli just nii: töö ei edene, kuna soov teha kõik ideaalselt kutsub esile ärevuse. Kuigi see kõlab teoorias tõepäraselt, pole teadlased korduvatest katsetest hoolimata leidnud selget seost edasilükkamise ja perfektsionismi vahel. Samal ajal on palju kõrgete standarditega inimesi, kes ei lükka alustamist edasi ja saavad töö tähtajaks valmis. Milles siis asi?

Edasilükkajate kohta tehtud uuringutes tuleb nende ühise iseloomujoonena esile impulsiivsus. Lisaks näitavad viimase aja uuringud, et edasilükkamine on vähem naiste ja rohkem meeste (eriti noorte meeste) probleem. Neil on rohkem raskesti kontrollitavaid impulsse. Mida impulssidele allumine meiega teeb? Impulsiivsus ei talu rutiini. Kas tuleb tuttav ette tegutsemismuster: kui on vaja aruannet kirjutada, haarab käsi tolmulapi järele või tekib vastupandamatu isu kooki küpsetada või arvutimängu mängida või autot putitada. Selle põhjuseks on soov saada kohe hüvitist – teha seda, mille tagajärg on kohe nähtav või mis pakub viivitamatult rahuldust. Impulsiivsuse domineerimine ei lase enese premeerimist edasi lükata. Sedasorti indiviid valib kohese heaolutunde ja lükkab edasi töö, millest tuleks iga päev teha rutiinselt tükike ja tulemus on alles mägede taga.