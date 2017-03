Tantsijatar Erika Tetzky Estonia teatrile ohverdatud elu

Abielupaar Michelsonidest algab Estonia tantsuteatri pidev areng. Maailmasõja päevil oli Erika Tetzky iga tallinlase lavalemmikuks. Kogu oma ihu ja hingega oli ta kiindunud teatritöösse. Tantsijail tuli õppida ja lasta tantse koostada ainult oma kulu ja kirjadega. Kuna neil alguses puudus eeskuju ja oskus uute tantsude seadmiseks, siis lasksid nad kohaliku Saksa teatri ballettmeistril Richmschil seada omale ühe madrusetantsu, mille eest kokku seadja võttis viis rubla. Teatri juhatus hiljem seda kulu tantsijaile ei kompenseerinud, põhjendades, et «see on teie eralõbu».

Paar jõudis esinema ka väljapoole teatrit

Isegi 1917. aastal, kui abielupaar Michelsonide tantsuetendused olid operetipublikus leidnud juba täieliku tunnustuse, ei muutunud juhatuse suhtumine selles asjas. Sel aastal õnnestus neil ennast täiendada tantsu alal Petrogradi keiserliku Maria teatri ballettmeistri Aleksandr Tšekrõgini juures, käies kaks korda nädalas tunnis ja maksid iga kord kümme rubla. Seegi raha tuli maksta omast taskust. Samal ajal oli nende palk Estonias vaid 70-80 rubla kuus.

August Michelsonist sai nüüd tantsujuht-näitleja. Nad hakkasid esinema ka väljaspool teatrit oma tantsukavadega. Vaevalt oli Tallinnas tollal lõbustusasutust, kus nad poleks esinenud. Populaarsemateks tantsudeks siis olid tango, cakewalk jt. Publikule meeldis ka saksa rahvatants «länder», mustlastantsud jt võõramaised asjad. Nende peamiseks alaks olid aga siiski karaktertantsud. Mõlemad tantsijad olid nii populaarsed, et neid kutsuti hea tasu eest esinema heategevusüritustele, koolidesse, pidudele. Mõnes koolis tegutsesid nad isegi tantsujuhtidena.

Teatri «Estonia» näitlejad Erika Tetzky ja August Michelson (Mihklisoo) esinemas. / Fotis

Michelsonid esinesid ringreisidel ka kõigis kodumaa linnades, kus said alati erakordselt sooja vastuvõtu osaliseks. Olid ju nende ettekanded ennenägematuks uudiseks. Pärast etendust Viljandis tuli sealne tuntud raamatukaupmees ja kirjastaja Hans Leoke nende juurde ja ütles: «Mõtlen, et viibin Berliinis. Kuid nüüd pole mul vaja sinna enam minnagi, Berliin tuleb ise Viljandi.»

Need kütmata teatrisaalid…

Oli vene enamlaste aja ja saksa okupatsiooniaja vaheline lühike periood, kus teater sai oma tegevust jätkata. Kuid polnud põletusmaterjali, millega hoonet kütta. Vana Estonia lavatagused ruumid olid külmad. Seda ei kannatanud Erika õrn keha. Tema ei saanud esinemise ajal kasukat selga ajada, jääkülmas teatris pidi ta tantsima oma kerges rüüs. 12. märtsil, just oma 24ndal sünnipäeval murdis äge pleuriit näitlejatari tõvevoodisse. Kuu aega viibis ta kodusel ravil, siis aga toimetati diakooniahaiglasse.

12. mail 1918, kauni kevadise pühapäeva õhtul, mängiti Estonias operetti «Tuisu-Triinu», milles mängis kaasa ka August Michelson. Esimese vaatuse lõpus toodi haiglast sõna, et tema naine on suremas. Näitleja katkestas etenduse, võttis voorimehe ja kihutas grimeerituna hospidali. Kui ta jõudis oma naise voodi juurde, hakkas parajasti haiglaaknast hele loojuv õhtupäike sisse paistma. See elustas veel kord surija hinge. «Päike, päike,» sosistas ta ja siis, õhtuses päikesepaistes, sulges noor tantsijanna igaveseks oma silmad.

Ta hauakääbas Kopli kalmistul mattus üleni esimestesse kevadlilledesse.

Ooperi- ja balletiteatri sünni sümbol

Pärast naise surma tantsis August Michelson veel mõned korrad Emmi Holtsiga ja proua Alboga, aga loobus siis lõplikult tantsust. 1948. aastani kuulus ta Estonia draamatruppi, kuni surmani 1952 oli Draamateatri näitleja. Poeg Hans-August mobiliseeriti 1941. aastal punaarmeesse ja langes 1943. aastal lahingus. 1951 maeti Erika Tetzky ümber Metsakalmistule.

Andrus Kivirähk valis oma 1999. aastal ilmunud romaani «Liblikas» peategelasteks just August Michelsoni ning Erika Tetzky ja ajastuks enneilmasõjaaegse Estonia. Kui Estonia teater asus oma juubelit tähistama, siis võtsid nad selle raamatu etenduse aineseks. Tõnu Kõrvitsa loodud ooper varalahkunud Estonia tantsijannast Erika Tetzkyst jõudis lavale teatri juubelipidustusteks 13. septembril 2013.

