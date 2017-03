Rinnasuurendusoperatsioonide veider ajalugu ja tulevik

Aasta hiljem oli preili Timmie Jean Lindsey esimene inimene ajaloos, kellele paigaldati silikoonimplantaadid. Lihtne Texasest pärit tehasetööline tunnistas hiljem, et ta ei olnud säärase protseduuri peale varasemalt isegi mõelnud. Tegelikkuses oli Timmie soov eemaldada rinnalt tätoveering, kuid Cronin ja Gerow said ta nõusse pakkudes lisaks tasuta tätoveeringu eemaldamist ning kõrvade rohkem peadligi viimist. Õnnestunud protseduur leidis toona laialdast kajastust, mis ladus vundamendi doktorite duo edasisele tähelennule.

Kuuekümnendate lõpus tulid turule soolalahusega täidetud implantaadid, mille populaarsusele aitas kaasa ka kasvavate kohtuhagide arv silikoonimplantaatide tootjate vastu (mida oli tipphetkel 12 000 aastas). 1988. aastal, kannustatuna survest, mida nimetatud hagid paratamatult avaldasid, re-kategoriseeriti silikoonimplantaadid Ameerikas 3. klassi kategooriasse, mis tähendas seda, et kuigi otseselt ei olnud tervisele ohtlikkus tõendatud, tohtis silikoonimplantaate paigaldada ainult ekstreemsetes olukordades - rinna rekonstruktsioonid jms, mitte kosmeetilistel eesmärkidel.

Tänaseks on populaarsus liikunud soolalahus-implantaatidelt tagasi silikoonimplantaatide kasuks, kuid veelgi olulisem on märkida ära käesolev kümnend, kuna taaskord on aset leidnud üks tõsiseltvõetav uuendus selles tööstuses - B-Lite kergekaalulised implantaadid.

B-Lite implantaadid on asunud selles seni stagneerunud tööstuses tõeliselt paati kõigutama, kuna hoolimata pisut kõrgemast hinnatasemest on uute, kergete implantaatide populaarsus aina kasvamas. Tavalise silikoontäidise asemel on B-Lite implantaatide sees lisaks silikoongeelile borosilikaadist mikrosfäärid, mis lisaks kuni 30% kergemale kaalule on ka läbipaistvamad mammograafiauuringutes.

Nagu arvata, on traditsiooniliste implantaatide müüjad sellest uuendusest vähem kui vaimustuses - väites, et tegu on uue ja katsetamata lahendusega; et 25% kuni 30% kaaluerinevus ei ole tajutav ja (mis kõige vaimukam) et implantaatide tekstureeritud pind on ohtlik.

Reaalsuses räägivad faktid aga vastupidist:

B-Lite implantaatide kestad on välja töötanud selle tööstuse parim Saksa ettevõte Polytech ning tekstureeritud pind aitab oluliselt kaasa implantaadi korrektsele paiknemisele kehas ning vähendab kapseldumise ohtu. Samuti on tootja valikus ka siledapinnalised implantaadid, kuid enamik Euroopas teostatavatest operatsioonidest tehakse just tekstureeritud implantaatidega.

Enam kui 20 aastat Londonis ilukirurgiat praktiseerinud plastikakirurg Cristopher J. Inglefield, kes viib aastas läbi sadu rinnasuurendusoperatsioone tunnistab, et on B-Lite implantaate paigaldanud alates 2014. aastast ning tänaseks valib kergekaaluimplantaadid enam kui 80% tema patsientidest. Tagasiside ning patsiendirahulolu on tema kinnitusel olnud fenomenaalselt hea ning peamisteks põhjusteks tuuakse välja just kergemat kaalu ning sellest tulenevalt kiiremat (ja valutumat!) operatsioonijärgset taastumist ja oluliselt naturaalsemat tunnetust.

Vana kaardiväe väited, nagu 25% kuni 30% kergem kaal ei ole tajutav, on lihtsalt vale. Mida enamik inimesi ei tea, on see, et silikoonimplantaadid vajuvad aja jooksul samamoodi nagu tavalised rinnad, seega - kergemad rinnad tähendab väiksemat vastuvõtlikkust gravitatsioonile ja sellesttulenevalt nooruslikku büsti kauemaks.

Siinkohal on paslik meeles pidada kahte asja: Esiteks - rinnasuurendusoperatsioonid ja implantaadid on suur äri, kus igaüks tahab kaitsta oma turuosa, seega on alati tähtis teha ära oma kodutöö ning otsustada tuginedes faktidele, mitte (sageli) kallutatud arvamustele. Teiseks - oli aeg, mil lambiõlitootjad tembeldasid lambipirni plahvatusohtlikuks. Kui paljudel on täna kodus elektri asemel õlilambid?

Innovatsioon läheb alati omasoodu ning selles, aina kasvavas tööstuses ja populaarsust koguvas protseduuris, on B-Lite implantaadid tõeline läbimurre, seega ei ole just imekspandav, et aina rohkemad naised otsustavad just B-Lite implantaatide kasuks.

Eestis pakuvad uuenduslikke B-Lite kergekaalu implantaate enamik tuntumaid ning vilunumaid ilu- ja plastikakirurge.

www.kergedimplantaadid.ee